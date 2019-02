Wahre Frauenpower auf der Bühne

Ein reduziertes Bühnenbild und drei bestens aufgelegte Schauspielerinnen – 25 Jahre nachdem das Theaterstück „Kunst“ der französischen Autorin Yasmina Reza in Paris uraufgeführt wurde, wagte sich die Theater AG des Ostalb-Gymnasiums Bopfingen an die Inszenierung dieses Komödiendramas. Und – um es vorweg zu nehmen – es scheint als hätte Yasmina Reza das Stück eigens für die drei Darstellerinnen Antonia Hammer (Sabine), Anna Hilkert (Marie) und Sarah Ebert (Yvonne) geschrieben.

In Ermangelung geeigneter männlicher Darsteller, machte Regisseur Joachim Haas aus der Not eine Tugend und besetzte die Rollen mit Schauspielerinnen. Ein gelungener Schachzug, der den Charakter des Stückes positiv verstärkt. Und so zanken, zicken, lästern, streiten, weinen und feixen die drei Darstellerinnen und zelebrieren die Besonderheiten einer Frauenfreundschaft so intensiv, dass man sich ab und zu fragte ob die Szene wirklich nur gespielt oder bereits das wahre Leben ist.

Und – mit Verlaub und ohne hier geschlechterspezifische Eigenarten hervorheben zu wollen – die für „Kunst“ charakteristischen, tiefgründigen, spitzfindigen, von viel Sprachwitz und Tiefsinn geprägten Dialoge, die Stimmungsschwankungen und das vermehrte Hinterfragen, wie man von den Freunden gesehen wird, steht jungen Schauspielerinnen mit sich überschlagenden schrillen Stimmen und diabolischen Lachen besser zu Gesicht als älteren Herren mit sonorem Bass.

Emotionale Wutausbrüche und versöhnende Gesten

Und so drücken Antonia Hammer, die als Sabine mit dem Kauf des ominösen Bildes die innewohnenden Animositäten ans Tageslicht bringt, Anna Hilkert als dominante, intellektuelle, extrovertierte Marie und Sarah Ebert als sensibel-verletzliche Yvonne dem Stück eine wohltuenden und von einem speziellen Charme geprägten Stempel auf. Die Gedankenmonologe mit dem Publikum, emotionale Wutausbrüche, versöhnende Gesten – beinahe perfekt lassen die Schauspielerinnen die Zuschauer teilhaben an ihren Gemütsschwankungen und den Besonderheiten ihrer Freundschaft.

Über all dem steht jedoch der minutenlange, rasante Monolog, in dem Yvonne ihrer Verzweiflung über das Verhalten ihrer Mutter und Schwiegermutter angesichts der nahenden Hochzeit freien Lauf lässt. Und während ihrer atemlosen Freundin die Worte in atemberaubender Geschwindigkeit aus dem Mund fallen glänzen Sabine und Marie als teilnahmslose, gelangweilte und arrogante Zuhörerinnen und pantomimischem Talent.

Mit ihrer speziellen und gelungenen Inszenierung von „Kunst“ fügte die Theater AG der Ostalb-Gymnasiums Bopfingen der langen Reihe erfolgreicher Theateraufführungen am Ostalb-Gymnasium und „Kunst“ Inszenierungen ein weiteres Kapitel hinzu.

Mit Ida Chu an der Violine, Christina Dorn am Klavier und der Sängerin Katharina Kuberstejn sorgten zudem drei Ausnahmemusikerinnen mit Chansonvariationen „Les Reines de la chanson“ für die musikalische Gestaltung. Die Besucher werden sich noch lange an diesen außergewöhnlichen Abend erinnern, der ausnahmslos von Künstlerinnen gestaltet wurde.