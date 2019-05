(ij) - Nach den Europ-, Kreistags- und Gemeinderatswahlergebnissen wurden auch die Ortschaftsräte ausgezählt. In Gebiet rund um den Ipf, das Ries, die Kapfenburg und das Härtsfeld wurden insgesamt 16 Ortschaftsräte gewählt. Die Wahlbeteiligung lag überall über der Hälfte.

Bopfingen

In Aufhausen haben von den 664 Wahlberechtigten 381 Personen ihre Stimmen abgegeben. Insgesamt wurden 2176 Stimmen abgegeben. Stimmenkönig ist Berthold Häußler. Gewählt wurden: Berthold Häußler (290), Helmut Stuber (235), Jennifer Bahmann (230), Eugen Regele (220), Wolfgang Müller (206), Ralf Schmid (203), Christina Berger (197), Florian Vaas (196), Joachim Uwe Waibel (189), Moritz Hemmann (180).

In den Ortschaftsrat Baldern ziehen sechs Vertreter ins Gremium ein. Sie sind alle von einer Liste. Von 345 Wahlberechtigten sind tatsächlich 214 Bürger wählen gegangen. Sie haben 874 gültige Stimmen abgegeben. Gewählt wurden: Harald Siegl (155), Karl-Heinz Wiedmann (147), Philipp Egetemeir (143), Eugen Grimminger (122), Steffen Nuding (122), Andreas Hahn (119).

Die beiden Bürgerlisten in Flochberg teilen sich die Sitze im Ortschaftsrat auf. Die eine Liste hat künftig sechs Sitze. Die andere konnte zwei Sitze ergattern. 2393 gültige Stimmen wurden in Flochberg abgegeben. Von den 597 Wahlberechtigten waren 357 Personen beim Wählen. Gewählt wurden: Bürger 1: Silke Fritscher (449), Armin Braun (417), Albert Kleinhanß (356), Rainer Holzner (302), Stefan Knaus (138), Ulrich Kaufmann (127). Bürger 2: Martin Schmid (279), Stefan Schmid (173).

In Kerkingen haben die beiden Bürgerlisten insgesamt 2645 Stimmen erhalten. Die eine Liste bekommt fünf Sitze die andere drei bedeutet das fünf zu drei. Gewählt haben 498 Wähler von 757 Berechtigten. Gewählt wurden: Bürger 1: Alexander Bühlmeyer (547), Bettina Maria Weber (506), Heiko Rieger (211), Andreas Wohlfrom (167), Franz Bauer (145). Bürger 2: Klaus Graf (432), Jürgen Uhl (189), Wolfgang Lutz (170).

Für den Ortschaftsrat Oberdorf konnten 1127 Bürger ihre Stimmen abgeben. Das haben 613 Oberdorfer gemacht. Die Stimmverteilung ist recht ausgeglichen. Die Bürgerliste hat 2691 Stimmen erhalten während die Unabhängigen nur 40 Stimmen weniger bekommen hat. Damit bekommen beide Listen jeweils fünf Sitze im Ortschaftsrat. Gewählt wurden: Bürger: Martin Stempfle (812), Gert Kitzinger (640), Gerd Mayer (308), Rupert Stark (299), Benjamin Uhl (254). Unabhängige: Ernst Schmidgall (498), Richard Mayer (469), Martin Seiband (465), Christoph Mazal (453), Manuel Dauser (281).

Von den 808 Wahlberechtigten in Schlossberg haben 365 ihre Stimmen abgegeben. Das sind 45,2 Prozent. Alle gültigen 1576 Stimmen ging an die eine Bürgerliste im Ort. Stimmenkönig ist Thomas Schönmetz mit 182 Stimmen. Insgesamt sind die Gewählten aber alle recht nah beieinander. Gewählt wurden: Thomas Schönmetz (182), Albert Kratzel (174), Cindy Merz (164), Annemarie Bannert (161), Georg Günzel (161), Heinz-Dieter Mayer (160), Karl Schlecht (149), Markus Stahl (142), Beate Sauter (119), Jürgen Neukamm (103).

477 Bürger haben in Trochtelfingen ihre Stimme abgegeben. Die meisten davon gingen an die Bürgerliste, nämlich 1958. Die SPD liegt mit 1537 Stimmen aber nur knapp dahinter. Von der Bürgerliste ziehen Johannes Böhm (395), Simon Wesselky (354), Florian Wiedemann (313) und Hans Matscheko (273) in den Ortschaftsrat. Bei der SPD wurden Johann Schüle (552), Karin Zäuner (518) und Thomas Rau (467) gewählt.

Die 1445 Stimmen verteilen sich in Unterriffingen fast schon gleichmäßig auf die gewählten Ortschaftsräte der Bürgerliste. Stimmenkönig ist mit 186 Stimmen Christian Rathgeb. Dicht darauf folgen Dietmar Schönherr (175), Eugen Neher (161), Kathleen Biber (154), Wolfgang Weiler (151), Jochen Bickele (123), Hubert Pfeilmeier (115) und Benjamin Weißenburger (113).

Lauchheim

Mit einer Wahlbeteiligung von 70,3 Prozent haben in Hülen 365 Bürger ihre Stimme abgegeben. Die Liste „ProHü“ hat insgesamt 1112 Stimmen bekommen, von ihr ziehen Eva Rösler (218), Josef Lindenmeier (212) und Markus Mayer (168) in den Ortschaftsrat. Mit 960 Stimmen insgesamt wurden von der Freien Wählervereinigung Andreas Walter (330), Josef Merkle (162) und Thomas Drefs (118).

Von 601 berechtigten Wählern haben in Röttingen 464 ihre Stimme abgegeben, was eine Wahlebeteiligung von 77 Prozent ergibt. Die CDU hat mit insgesamt 2124 Stimmen fünf Sitze, die Unabhängige Bürgerliste hat mit 491 Stimmen einen Sitz. Dementsprechend konnten von der Liste der CDU alle in den Ortschaftsrat einziehen: Andreas Geis (622), Markus Diemer (446), Martin Hald (378), Xaver Köninger (353) und Gunther Ziegelbauer (325). Von der Unabhängigen Bürgerliste wurde Angelika Vogel mit 294 Stimmen gewählt.

Neresheim

In Dorfmerkingen wird sich im Ortschaftsrat einiges ändern. Dort hat die Unabhängige Bürgerliste auf Anhieb sechs Sitze ergattert. Die SPD gewinnt zwei Sitze dazu und wird nun von vier Mitgliedern im Gemeinderat vertreten. Mit 71,6 Prozent hat der Ortschaftsrat in Dorfmerkingen eine der höchsten Wahlbeteiligungen unter den Neresheimer Teilorten. Von 864 Wahlberechtigten haben 619 ihren Stimmzettel abgegeben. Gewählt wurden: Unabhängige Bürgerliste: Michael Schill (771), Petra Brenner (654), Wolfgang Kleefeld (598), Markus Brenner (345), Gerhard Hügler (268). SPD: Joachim Schicketanz (884), Alexandra Brenner (552), Frauke Rümmelin-Christensen (313), Melanie Huber (218).

Die Wahlbeteiligung in Elchingen lag bei den Ortschaftsräten bei 67,8 Prozent. Von 1291 Wahlberechtigten waren 875 Elchinger beim Wählen. An der Sitzverteilung im Ortschaftsrat wird sich nichts ändern. Die CDU behält ihre sechs Sitze und die Freie Wählervereinigung hat vier Sitze. Gewählt wurden: CDU: Nikolaus Rupp (896), Georg Hertle (884), Steffen Weber (744), Florian Bolsinger (614), Paul Hafner (539), Franz Mettmann (436). Freie Wählervereinigung: Hubert Mack (831), Paul Mettmann (737), Bruno Schwenninger (627), Hannes Marcinkowski (485).

Die Bürgergemeinschaft und die Freien Wähler ziehen nach dieser Ortschaftsratswahl in das Kösinger Gremium ein. Während die Freien Wähler wie bislang fünf Sitze behalten, hat die Bürgergemeinschaft vier Sitze im Ortschaftsrat bekommen. Bislang war die Bürgergemeinschaft Neresheim nicht im Ortschaftsrat vertreten. Dafür hatten sonstige Abgeordnete drei Sitze. Gewählt wurden: Freie Wähler: Dirk Hoesch (362), Bruno Reiter (239), Matthias Wengert (211), Martina Roth (151), Philipp Wiedenmann (127). Bürgergemeinschaft: Josef Beyerle (250), Alwin Bruckstaller (248), Markus Grubauer (175), Dino Kunick (143).

Im Ortschaftsrat Ohmenheim gibt es eine Pattsituation. Sowohl die CDU als auch die Freie Wählervereinigung haben fünf Sitze bekommen. Bisher gab es keine Liste für den Ortschaftsrat. Es haben 589 Wähler von insgesamt 961 Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. Allgemeine Liste: Manfred Reimer (557), Florian Fischer (405), Christine Baum (339), Germann Eberhardt (309), Peter Weber (228). Bürgerliste: Franz Rupp (545), Matthias Freihart (391), Tobias Lacker (391), Hans-Josef Joas (362), Tobias Wiest (331).

Der Schweindorfer Ortschaftsrat wird die nächste Amtsperiode als Mischung aus Mitgliedern der Allgemeinen Liste sowie Mitgliedern der Bürgergemeinschaft bestehen. Diese haben künftig drei Sitze. Die Allgemeine Liste hat fünf Sitze. Bislang gab es in Schweindorf keine Listen. Die acht Sitze wurden von sonstigen Kandidaten belegt. Die Wahlbeteiligung ist in Schweindorf mit 74,9 Prozent unter den Neresheimer Ortsteilen am höchsten. Von 215 Wahlberechtigten sind 161 wählen gegangen. Gewählt wurden: Allgemeine Liste: Manfred Kornmann (179), Gerd Heider (132), Peter Siebachmeyer (127), Heike Spielberger (112), Harald Riedel (85). Bürgergemeinschaft: Tobias Schwarz (161), Rainer Wurm (118), Helmut Kaltenmark (98).

Westhausen

Der Lippacher Ortschaftsrat wird sich aus CDU/Freie Bürger und der Freien Bürgervereinigung zusammensetzen. Beide Listen bekommen jeweils vier Sitze. Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,1 Prozent. Gewählt wurden: CDU/Freie Bürger: Rudolf Haas (635), Hubert Schimmel (470), Christoph Lenz (329), Martin Schweizer (317). Freie Bürgervereinigung: Franz Fischer (614), Roland Frantz (392), Christine Schmid (332), Oliver Reuter (230).