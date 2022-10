Wachte hier der Fußballgott? Diebe lassen Gerd Müller-Statue zurück

Bald schon also soll sein Abbild hinter den fünf Toren seiner Heimatstadt an ihn erinnern: Gerd Müller. Der „Bomber der Nation“ wird in Nördlingen verewigt, eine Gießerei aus Sinn im hessischen Lahn-Dill-Kreis ist mit der Nachbildung beauftragt.

So weit, so bekannt. Für die Enthüllung an der Einmündung der Herrengasse in die Bergerstraße am Geburtstag Müllers, dem 3. November, sind zahlreiche Ehrengäste von der Stadt eingeladen worden. Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und weitere Weggefährten sollen dabei sein. Doch dass diese, falls sie denn den Weg ins Ries finden, ihren alten Freund noch einmal sehen können, ist womöglich dem berüchtigten Fußballgott zu verdanken.

Denn bei der Gießerei in Hessen hat es einen Einbruch gegeben. Zwar liegt dieser schon einige Zeit zurück. Doch als die Diebe beim Unternehmen Rincker im Juni dieses Jahres einstiegen, lagen Einzelteile der Statue bereits ausgebreitet auf einem Tisch.

„Zum Glück in einem anderen Raum. Die wurden liegengelassen“, berichtet Christina Atalay, Sprecherin der Stadt Nördlingen, im Gespräch. Das bestätigt auch Guido Rehr auf Nachfrage, Polizeipressesprecher beim Präsidium Mittelhessen. Glück, Ehrfurcht oder doch eben der Fußballgott? Denn Amateure waren die Einbrecher offensichtlich keine.

Vom hessischen Unternehmen selbst gibt es über die Vorfälle keine Auskünfte. Mehrere Versuche scheitern, eine schriftliche Anfrage blieb ebenfalls unbeantwortet.

Das Nachrichtenportal „mittelhessen.de“ hingegen schreibt in einem ausführlichen Bericht von „professionellen Metalldieben“, die Beute im Wert von rund einer viertel Million Euro gemacht haben sollen. Vier Männer in weißen Maleranzügen sollen bei der Gießerei eingestiegen sein, trugen rund 1,5 Tonnen Metall in einen Kleintransporter. Auch halb fertige Kunstgüsse seien darunter gewesen, heißt es im Bericht weiter.

Und weil die Teile von Gerd Müllers Abbild nicht darunter waren, konnte eine Delegation aus Nördlingen im Juli dabei sein, wie der Kopf des Weltfußballers gegossen wurde. „Zusammengesetzt haben wir die Statue noch gar nicht gesehen“, erzählt Atalay. Angeliefert werde sie erst wenige Tage vor der Enthüllung.

Ob sie zwischengelagert wird oder direkt montiert, wissen wir noch nicht. Christina Atalay, Stadtsprecherin Nördlingen

Und dann? Noch unsicher, meint Atalay. „Ob sie zwischengelagert wird oder direkt montiert, wissen wir noch nicht“, so die Stadtsprecherin. Ein Holzverschlag soll die Statue jedoch in jedem Fall zunächst vor allzu neugierigen Blicken abschirmen.

Am 3. November dann werde sie enthüllt, öffentlich ab 18 Uhr. „Die Straßensperrungen sind schon in die Wege geleitet“, sagt Atalay. Ob Mitglieder des DFB oder des FC Bayern, Weggefährten oder die Witwe dann dabei sind, darüber werde vorab noch informiert, verspricht die Pressesprecherin. Mit Müllers Ehefrau sei man derzeit in regem Austausch.

Zusagen gebe es allerdings bislang, von den Großen des Sports, noch keine. Atalay: „Unsere Rückmeldefrist ist erst losgegangen. Vor rund zwei Wochen haben wir die Einladungen final rausgeschickt.“ Bleibt also nur noch zu hoffen, dass der Fußballgott auch weiterhin bis zum 3. November über den „Bomber“ wacht.