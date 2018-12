VR-Bank Ostalb spendet für Vesperkirche Bopfingen

Die Vesperkirche ist ein Projekt welche viele Unternehmen gerne mit einer Spende unterstützen. So auch die Mitarbeiter der Bopfinger Filiale der VR-Bank Ostalb, die mit einem Spendenscheck über 500 Euro zum Mittagessen im Rahmen der Vesperkirche in die evangelische Stadtkirche kamen.

Organisator Oliver Hornung freute sich über die unerwartete Spende und bedankte sich beim Filialleiter Marco Flad und seinen Mitarbeiterinnen dafür. „Solche Spenden ermöglichen es uns, die Mittagessen so günstig anzubieten“, so Hornung. „Übrigens, das Mittagessen, hier in der Vesperkirche, war hervorragend und wirklich reichlich. Ein großes Lob an die Küchen und ein großer Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer“, meinte auch Flad.