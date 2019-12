Vorweihnachtliche Stimmung unterm Ipf

In diesem Jahr hat der Nikolaus viel zu tun: Er muss nicht nur die Stiefel zahlreicher artiger Kinder füllen, sondern auch auf dem Bopfinger Nikolausmarkt vorbeischauen. Die dreitägige Veranstaltung wird am Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr offiziell durch Bürgermeister Gunter Bühler und Peter Altrichter, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins, eröffnet.

Die Vorweihnachtszeit in Bopfingen hat bereits am vergangenen Sonntag mit der Eröffnung des Rathaus-Adventskalenders begonnen. Ab Freitag wird das Advents-Schauspiel nun durch den Nikolausmarkt erweitert. Zahlreiche dekorierte Hütten locken mit einem vielfältigen Angebot an Getränken und Speisen. Live-Musik und zahlreiche Auftritte der Bopfinger Vereine und Gruppen möchten auf der Aktivbühne für Stimmung sorgen. Das Musikprogramm beginnt ebenfalls am Freitag mit dem Auftritt der Band Trouble Makers. Zu einem Weihnachtskonzert lädt die Band Soda & Friends am Samstagabend ein.

Darüber hinaus werden zahlreiche Kinderaktivitäten, Musikeinlagen und weitere Konzertgenüsse geboten. Das Benefizkonzert des Lions-Clubs Ostalb-Ipf hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil des weihnachtlichen Kulturprogramms unterm Ipf etabliert.

In diesem Jahr dürfen sich die Konzertbesucher auf die Sankt-Michael-Chorknaben aus Schwäbisch Gmünd freuen. Das Konzert findet am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche Sankt Blasius statt. Die Anbieter im Bopfinger Weihnachtskaufhaus in der Eingangsebene des Rathauses laden die Besucher ein, sich schon einmal mit dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk einzudecken.

Für die kleinen Besucher gibt es Bastelangebote im warmen Rathausfoyer sowie ein abendliches Programm im geheizten Ipflöchle mit Spielangeboten und Kinderkino. Täglich wird zudem der Nikolaus vorbeischauen, und die kleinen Besucher beschenken.

Auch die Bopfinger Krippenbauer laden ein zum weihnachtlichen Bummel entlang der Bopfinger Fachgeschäfte. Am Sonntag bietet der Gewerbe- und Handelsverein im Rahmen des Marktes Verlosungen und Gewinnspiele.