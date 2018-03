Vorstandsteam im Amt bestätigt

Bei der gut besuchten Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Bopfingen haben unter anderem Vorstandswahlen auf der Tagesordnung gestanden. Dabei wurde der komplette Vorstand in seinen Ämtern bestätigt.

Doris Wolfmaier vom Vorstandsteam erinnerte eingangs an die 28 angebotenen Wanderungen der Ortsgruppe im zurückliegenden Jahr. 574 Wanderer hätten daran teilgenommen. Weitere Höhepunkte im Vereinsjahr seien zudem der Besuch des Kolpingtheaters in Schwäbisch Gmünd gewesen sowie die Teilnahme am Ipfmessumzug gewesen. Auch das Ferienprogramm des Albvereins sowie eine fünftägige Wandereise in den Schwarzwald seien sehr gut angenommen worden.

Heinz Hubel als Wegewart informierte die Versammlung über die zahlreichen Aufgaben im zurückliegenden Jahr. Insbesondere die Arbeiten am Hauptwanderweg 1 seien „sehr zeitaufwendig“, so Hubel. Er freue sich, dass er bei der Bewältigung dieser Aufgabe von Wolfgang Fuksa und Egon Rau tatkräftig unterstützt werde.

Kassiererin Gertrud Hubel erhielt ein Lob für ihre Kassenführung. Die beiden Kassenprüferinnen Henriette Keller und Hanni Riethe bescheinigten ihr eine vorbildliche Arbeit.

Die Neuwahlen brachten an der Vereinsspitze keine personellen Änderungen. Das Vorstandsteam mit Hans-Georg Reinhardt, Doris Wolfmaier und Hildegard Hägele wurde von der Versammlung bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Schriftführerin Gerti Weber, Kassiererin Gertrud Hubel, Wegewart Heinz Hubel sowie Naturschutzwart Martin Weiß und alle Beisitzer.

Lediglich auf einer Position wird es eine Veränderung geben. Der Wanderwart Georg Enslin muß aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten; seine Stelle bleibt vorerst vakant. Es konnte noch kein Nachfolger gefunden werden.

Einige Ehrungen gab es auch noch und zwar für jene Wanderer, die am häufigsten an den angebotenen Wanderungen teilgenommen haben. Dafür wurden Georg Enslin, Marianne Linder und Gerti Weber mit einem Präsent und einem Wanderführer belohnt.

Bei der Vorausschau auf kommende Termine teilte Hildegard Hägele mit, dass die Gemeinde Oberdorf in diesem Jahr ihr 750. Jubiläum feiern wird und Mitglieder des Vereins in historischen Kostümen an den Feierlichkeiten teilnehmen werden. Weiter wies sie auf den Gauwandertag in Lauchheim hin und bat um zahlreiche Teilnahme.

Die harmonische Hauptversammlung endete schließlich mit einem Film über die letzte Wanderreise des Ortsvereins in den Schwarzwald.