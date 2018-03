Bald heißt es wieder Vorhang auf in der Steigfeldhalle beim Sängerkranz in Unterriffingen. Den Dreiakter „Agentur Schwabenpower“ von Jasmin Leuthe hat die elfköpfige Gruppe mit ihrem Regisseur Josef Reiger in diesem Jahr einstudiert.

Drei Frauen gründen zusammen eine Vermittlungsagentur, frei nach dem Motto „Von Frauen – für Frauen“ und starten mit großem Erfolg voll durch . Lassen Sie sich überraschen, welche Prachtexemplare dort in der Kartei zu finden sind.

Gespielt wird am Samstag, 24.Februar, Freitag, 2.März, und Samstag, 3.März, jeweils 19.30 Uhr. Auch eine Nachmittagsvorstellung am Sonntag, 25.Februar, 14 Uhr, wird angeboten. Dazu gibt es Härtsfelder Kuchenspezialitäten, die zu Tee und Kaffee angeboten werden.

Die Hauptprobe am Samstag, 24. Februar, um 13 Uhr ist gleichzeitig eine kostenlose Kindervorstellung.Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Es gibt jeweils Speisen und Getränke.

Kartenvorverkauf ist täglich ab 14 Uhr bei der Vorsitzenden Heike Fischer unter Telefon 07362 / 919828. Der Preis pro Karte beträgt sieben Euro. Von jeder verkauften Karte werden 50 Cent für einen Defibrillator gespendet, der für die Ortschaft angeschafft wird.