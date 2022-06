Vorfreude auf ein tolles Fest: Ein Brillant-Feuerwerk ist das Motiv des Ipfmess-Herzens

Seit der Jubiläums-Ipfmesse 2011 gehören sie zum größten Volksfest der Region wie das Bierzelt oder der Umzug: die Ipfmess-Pinherzen. Und während die Ipfmesse Pause einlegen musste, trotzten die zwei schwarzen Trauerherzen, der giftgrüne Virus mit den Tränen der Mess 2020 und der hoffnungsbringende Regenbogen 2021 sogar Corona.

Und pünktlich zur Bierprobe konnten Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler und Hauptamtsleiterin Marina Gerner das neue Ipfmess-Pinherz 2022 vorstellen. Und was kann die Lebensfreude und die Sehnsucht der Bopfinger nach „ihrer Mess’“ besser darstellen als das Brillantfeuerwerk. Das dachte sich auch die Bopfinger Verwaltung und wählte daher das Feuerwerk als Motiv für das mittlerweile zwölfte Pinherz.

„Endlich ist die Zeit der Trauerherzen vorbei und wir können optimistisch in die Zukunft und auf die Mess’ schauen“, so Gunter Bühler. „Und Dank der sinkenden Zahlen werden wir auch eine sorgenfreie Ipfmesse feiern können. Und diese Lebensfreude, die Vorfreude auf unsere Mess wollten wir mit einem fröhlichen Motiv darstellen. Daher haben wir uns sehr schnell auf das Brillantfeuerwerk geeinigt.“

Entgegen der landläufigen Meinung, dass die Bierprobe der Startschuss für die heiße Phase in Bopfingens fünfter Jahrezeit sei, sei dies die Vorstellung des Ipfmess-Pinherzens, so Bühler.

„Die Stadt ist bereit für das erste große Volksfest in der Region.“ Zwar habe die Routine durch die zwei Jahre Pause etwas gelitten, so Bühler, „aber die Jungs vom Bauhof und alle, die mit der Ipfmesse zu tun haben, sind sehr schnell wieder reingekommen“.

Dank der sinkenden Inzidenzen habe Bopfingen nach zwei Jahren Pause auch endlich seine fünfte Jahreszeit und seine eigene Zeitrechnung wieder. „Wir haben in Bopfingen ja zwei Jahreswechsel. Den in Silvester und „vor und nach der Mess’“. Und das ist der wichtigere für einen echten Bopfinger“, so Bühler.