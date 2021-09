Vogelverein ehrt ganz besonderen Naturschützer

Bei der Hauptversammlung des Vogelvereins Bopfingen im Gasthof Krone in Flochberg hat es als glanzvollen Höhepunkt eine besondere Ehrung gegeben. Thomas Mönnig aus Hüttlingen hat für seine Bemühungen um den Feuersalamander als erster eine Skulptur erhalten, die der Verein von nun an für besondere Verdienste im Natur- und Artenschutz verleihen wird. Stifter ist das Vereinsmitglied Karl Meyer. Themen der Versammlung waren außerdem Einblicke ins Uhu-Nest und die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Es sei nach einer fast zweijährigen Zwangspause durch Corona ein wahres Vergnügen, wieder altvertraute Gesichter zu sehen, sagte Vorsitzender Rainer Holzner in seinem Bericht. Er bemängelte, dass auch in diesem Jahr nach den Auflagen der Corona-Verordnung keine Vogelausstellung möglich ist. Die Pandemie habe aber auch positive Auswirkungen, so besinnen sich viele Menschen wieder auf das Wesentliche, so Holzner. Es hätten einige ihre Zuneigung zu Tieren entdeckt. Man könne vermehrt beobachten, dass Hühner und Hasen gehalten würden. Auch die Vogelhaltung sei ein schönes Hobby, und so zeigten auch die Mitgliederzahlen in den Verbänden und Vereinen nach oben.

Der Vogelverein Bopfingen befasst sich laut dem Vorsitzenden sowohl mit dem Vogelschutz als auch mit der Vogelzucht. In beiden Sparten habe es auch in den vergangenen Jahren alle Hände voll zu tun gegeben. Das Hauptgeschäft der Sparte Vogelschutz liege in der Bereitstellung sowie der Pflege von Nisthöhlen. Dabei konzentrierten sich die Mitglieder schon lange nicht mehr nur auf die Waldflächen rund um Bopfingen, wo ein großer Teil der etwa 300 Nisthöhlen hängt. Auch in vielen privaten Gärten sei man aktiv, dort biete der Verein neben der Beratung und Auswahl der Nistmöglichkeiten auch deren Pflege an.

Der Uhu-Bestand habe sich in den vergangenen Jahren im Raum Bopfingen gesundgeschrumpft. In diesem Jahr seien drei Paare registriert worden, von denen ein Paar aktiv war. Das aktive Paar zog erfolgreich zwei Junge auf. Beim Blick in den Horst offenbarte sich die Speisekarte. So bestand die Beute zu gut 50 Prozent aus Greifvögeln, vor allem dem Mäusebussard und Turmfalken. Rabenkrähen, Tauben, Ratten und Igel rundeten das Menü ab.

Seit einigen Jahren gebe es auch ein paar Baumfalken, die im Osterholz in diesem Jahr mit Erfolg vier Junge aufzogen. Der Baumfalke sei sicherlich der schönste Greifvogel und eine Attraktion unter den heimischen Vogelarten. Holzner bedankte sich bei allen Akteuren für die Zusammenarbeit.

Die Grußworte der Stadt überbrachte Bürgermeister Gunter Bühler. Es folgten die Berichte des Schriftführers und des Kassierers, gefolgt von den einzelnen Spartenleitern. Die Neuwahlen übernahm Mitglied Karl Meyer. Der Vorstand wurde für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Nach dem Essen im Gasthof Krone kam man zum glanzvollen Höhepunkt des Abends.

Karl Meyer stiftete eine Skulptur. Diese soll während der Hauptversammlung als Ehrung für besondere Verdienste im Natur- und Artenschutz an ein Mitglied oder eine Person des öffentlichen Lebens vergeben werden. In einer vorausgegangenen Sitzung war beschlossen worden, dass diese Auszeichnung zusammen mit der Ehrenverdienstnadel an den treuen Freund und Weggefährten Thomas Mönnig aus Hüttlingen gehen solle. Seit vielen Jahren unterstütze er den Verein aktiv beim Erhalt der Feuersalamander-Population im Biotop rund um Baldern. Seinen Bemühungen sei es zu verdanken, dass der Bestand dieser sonst so seltenen Lurche in der Region sehr stabil, ja sogar zunehmend sei. Das Biotop in Baldern mit seinen zahlreichen kleinen Bächen und einem nahezu urwüchsigen Wald sei wie geschaffen für den Feuersalamander. Bei Begehungen stehe die Untersuchung der Gewässer immer ganz oben auf der Agenda. Es zeige sich, dass die Wasserqualität in dem gesamten Gebiet hervorragend sei. Das Wasser ist Lebensquell für die große Artenvielfalt an Kleinstlebewesen, von denen sich die Feuersalamander-Larven ernähren.

Amphibien gehören zu den ausgesprochenen Lieblingen von Thomas Mönnig, so werde er nicht müde, deren Lebensraum zu schützen oder neue Lebensräume zu schaffen. Im Abspann sah die Versammlung noch Bilder von den Aktionen „Feuersalamander“.