Vivid Curls aus dem Allgäu kommen in die Bopfinger Schranne

Begonnen haben Inka Kuchler und Irene Schindele als Straßenmusik-Duo und wissen daher, wie sie ihr Publikum begeistern können. Inzwischen haben die beiden vom Straßenrand auf die Bühne gewechselt. Seit 19 Jahren touren die beiden Lockenköpfe nun durch Deutschland, haben große Bühnen bespielt, waren bei Songs an einem Sommerabend dabei, haben Musik für einen Kinofilm geschrieben und standen mit Konstantin Wecker im Studio und auf der Bühne.

Acht Alben haben die beiden Allgäuerinnen seither veröffentlicht, ihr aktuelles Album, mit dem sie nach Bopfingen kommen, heißt „… nicht müde werden“. Die beiden werden nicht müde, ihre Ansichten über die Welt zu verbreiten. Sie wollen darauf aufmerksam machen, nicht müde zu werden, immer wieder gegen die gleiche Wand zu rennen, bis diese einstürzt.

Aber nicht nur starke und kritische Texte, auch gänsehauttreibender Harmoniegesang, eine Rockröhre und ein lyrischer Mezzosopran: Inka Kuchler und Irene Schindele gelingt als Vivid Curls die Kombination von Anspruch und Inhalt mit wunderschöner Melodik, abwechslungsreichen Rhythmen und fein herausgearbeitenden Songperlen. So entsteht eine Mélange aus Liedermachertum und Folkrockmusik, die den Zuhörer träumen lässt, ihn aber auch nicht selten aufrüttelt und zuletzt neu inspiriert nach Hause gehen lässt. Und das alles mal im Allgäuer Dialekt, mal hochdeutsch, mal englisch. Und das nicht als verbissene Weltverbesserer, sondern charmant, oft witzig, aber immer ernsthaft.

Am 25. März werden die „Vivid Curls“ in der Schranne ein Konzert geben. Nur Inka Kuchler, Irene Schindele und ihre Gitarren. Gäste können sich auf einen Harmoniegesang freuen, der unter die Haut geht. Karten gibt's online unter www.events-am-ipf.de und an allen bekannten VVK-Stellen.