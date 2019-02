Viele Fehlalarme gefährden Motivation der Bopfinger Wehr

Durch die Teilnahme an insgesamt acht unterschiedlichen Lehrgängen haben die Mitglieder der Bopfinger Feuerwehr die Schlagkraft der Wehr deutlich gesteigert. So lautet die Bilanz von Abteilungskommandant Andreas Mailänder bei der Jahresversammlung der Bopfinger Abteilung der freiwilligen Feuerwehr. Erfolgreich abgelegte Prüfungen zum bronzenen und silbernen Leistungsabzeichen und damit verbundene Beförderungen seien die logische Folge, so der Kommandant.

In seinem Rückblick sprach Mailänder von einem Jahr, das reich an Höhepunkten gewesen sei. Das überragende Ereignis sei die Inbetriebnahme des 640 000 Euro teuren Drehleiterfahrzeugs gewesen. Dadurch habe sich die Sicherheit rund um den Stützpunkt Bopfingen deutlich erhöht. Mailänder bedankte sich für diese Investition nochmals bei den anwesenden Gemeinderäten und Bürgermeister Gunter Bühler.

Mit 90 Einsätzen sei sei ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2017 zu verzeichnen gewesen. Allerdings habe man 27 Mal umsonst ausrücken müssen. Diese gestiegene Zahl der Fehlalarme sei ein Ärgernis und könnte sich auf die Einsatzbereitschaft und Motivation auswirken, befürchtet Mailänder. Bedingt durch das Drehleiterfahrzeug geht er für 2019 von einem Anstieg der Einsätze aus, da das Fahrzeug verstärkt von umliegenden Wehren und anderen Rettungsdiensten nachgefragt werden dürfte. Zufrieden zeigte er sich mit der Mitgliederzahl und der guten Übungsteilnahme. Nur so könne man die schnellen Ausrückzeiten gewährleisten. So war man bei 38 Alarmen in weniger als fünf Minuten am Einsatzort, 13 Mal vergingen weniger als sechs Minuten.

Bürgermeister Gunter Bühler bedankte sich für das Engagement, das weit über das eines Hobbys hinausgehe. Er bemängelte die politische Entscheidung, immer mehr hoheitliche Aufgaben auf die Kommunen und somit auf die Feuerwehren auszulagern. Dies würde die Wehren unnötig belasten. Bühler bezog sich auch auf die vielen Brandmeldeanlagen, die zur Zahl der Fehlalarme beitrügen. Hier forderte er ein Umdenken und Lösungsansätze seitens der Unternehmen. In dieselbe Kerbe schlug auch Klaus Kurz, der Gesamtkommandant der Bopfinger Wehr.

Beförderte und geehrte Mitglieder

Für 40 Jahre im Dienst ist Benedikt Hieber geehrt worden. Außerdem gab es Auszeichnungen für 15 Jahre aktiven Dienst, da der Feuerwehrverband und das baden-württembergische Innenministerium eine solche Ehrung eingeführt haben, die auch nachträglich erfolgen kann: Susanne Liesch, Melanie Dreher, Andreas Mailänder, Marcus Schifferer, Frank Neumann, Christian Nährich, Jürgen Stock, Jochen Bihr, Andreas Schüler, Michael Pulla.

Beförderungen: Matthias Knecht, Peter Schmidt (Oberfeuerwehrmann), Holger Dangelmaier, Patrick Langer, Martin Schmid (Hauptfeuerwehrmann),Andreas Böhm, Moritz Hemmann, Horst Lutz, Andreas Mailänder, Michael Pulla, Werner Schnell, Jürgen Stock (Oberlöschmeister), Stephan Nille (Hauptlöschmeister).