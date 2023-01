„Via del Gusto“ kommt in die Schranne

Nachdem der bisherige Mieter des Marktbereiches in der Alten Schranne den Mietvertrag zur Mitte des Jahres 2023 gekündigt hat, hat die Stadt Nördlingen bereits einen neuen Mieter gefunden: Voraussichtlich bereits im Spätsommer 2023, wird das in der Region bereits bekannte „Via del Gusto“ sein Konzept im Traditionshaus der Alten Schranne Spezialitäten aus Italien in Verbindung mit einem kulinarischen Mittags-Bistro anbieten.

„Italienische Wurst- und Käsespezialitäten, Antipasti, Pasta, Risotto, Olivenöl, Balsamico Essig, Süßgebäck, Pesto oder Weine, Liköre, Spirituosen und weitere saisonale und hochwertige Spezialitäten . „Via del Gusto“ bietet traditionell hergestellte Lebensmittel direkt aus Italien,“ so Melanie Biller, die den Laden in der Alten Schranne eröffnen wird. Neben den umfangreichen Frischetheken und abgepackten Waren sollen an den Öffnungstagen zudem zwei warme Tellergerichte, sowie weitere italienische Spezialitäten in einem neuen Wohlfühlambiente angeboten werden. Geplant sind zudem Weinverkostungen, geschlossene Gesellschaften/Feierlichkeiten auf Anfragen, sowie weitere Highlights. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, direkt einen Nachmieter für die schöne Markthalle in unserer Alten Schranne zu finden“ so Oberbürgermeister David Wittner bei der Vertragsunterzeichnung.