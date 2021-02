Verurteilter Sexualstraftäter: Inhaftierter Österreicher aus Deutschland abgeschoben

Die Ausländerbehörde des Landratsamts Donau-Ries hat die Abschiebung eines Österreichers veranlasst. Das geht aus einer Pressemeldung der Verwaltung hervor. Der verurteilte Sexualstraftäter hat das Land bereits Anfang Februar verlassen. Die Wiedereinreise in die Bundesrepublik ist ihm zehn Jahre lang verboten.

Drei Monate vor seiner regulären Haftentlassung ist Roland M. abgeschoben worden. Zuletzt saß der Mann in einer Justizvollzugsanstalt in Straubing (Niederbayern) ein. Sein Fall sorgte, so schreibt die Kreisverwaltung, Ende 2012 für großes Entsetzen und Bestürzung in Donauwörth. Noch vor Weihnachten habe ihn das Landgericht Augsburg wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Angeklagter schwieg im Prozess

Der damals 39 Jahre alte Österreicher soll sich von Mitte der 1990er Jahre bis 2011 unter anderem an seiner Tochter, seinem Stiefsohn sowie einem Nachbarmädchen vergangen haben, heißt es weiter. Während des Prozesses habe Roland M geschwiegen. Ein Geständnis legt er nicht ab. Das Urteil wurde im August 2013 rechtskräftig, eine eingelegte Revision des Angeklagten wurde zuvor abgelehnt.

Sollte der Mann widerrechtlich nach Deutschland einreisen, müsse er seine dreimonatige Reststrafe verbüßen, so die Behörde.