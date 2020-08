Der Streit um Lärmbelastungen durch das Sägewerk in Kerkingen und die geplante Nachtschicht der Firma Ladenburger soll durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Landratsamt, Stadt, dem Unternehmen und den Bürgern beruhigt werden.

Der Vertrag hält Maßnahmen des Unternehmens zum Lärmschutz fest und steuert das Vorgehen bei Unstimmigkeiten. Im Gegenzug dulden der Ortschaftsrat und die Bürgerinitiative Pro Kerkingen eine reduzierte Nachtschicht der Sägerei bereits vor der offenbar nicht mehr abwendbaren Genehmigung. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung des Ostalbkreises, der Stadt Bopfingen, der Ortschaft Kerkingen, der Firma Ladenburger und der Bürgerinitiative Pro Kerkingen hervor.

Der Antrag der Firma Ladenburger auf Erweiterung der Betriebszeiten führte Anfang des Jahres zur Gründung einer Bürgerinitiative in Kerkingen. Die über 120 Mitglieder waren mit dem Umfang der geplanten Nachtschicht nicht einverstanden. Ebenso wurde das zu Grunde gelegte Gutachten in Frage gestellt. Weitere Messungen sollten Klarheit bringen.

Allerdings lieferten die Messungen im Zuge einer Test-Nachtschicht aus Sicht der Bürgerinitiative und des Kerkinger Ortschaftsrats keine realen Ergebnisse. Ihren Unmut brachten die Kerkinger Bürger unter anderem über eine Plakataktion und bei Fraktions- und Gemeinderatssitzungen zum Ausdruck. Im Gegenzug wurden bei der Firma Ladenburger verschiedene Lärmschutzmaßnahmen geplant und umgesetzt, um die Situation zu verbessern.

Recht auf Nachtruhe wird anerkannt

Der Austausch zwischen den Parteien geriet allerdings ins Stocken. Die Situation führte schließlich zu Gesprächen zwischen Landrat Klaus Pavel, Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler, Vertretern des Ortschaftsrates, der Unternehmensführung sowie dem Eigentümer.

In diesen Gesprächen wurde schnell klar, dass alle Beteiligten möglichst schnell zu einem verträglichen Miteinander kommen möchten. Klar sei, dass die Bürger ein Anrecht auf Nachtruhe hätten und das Unternehmen auch zukünftig wettbewerbsfähig wirtschaften müsse, um als wichtiger Arbeitgeber am Standort bestehen zu können.

Die Firma Ladenburger erklärte sich bereit, die gesetzlich geforderten Lärmwerte zukünftig nicht nur einzuhalten, sondern auch unterschreiten zu wollen. Diese Bereitschaft und die notwendigen Maßnahmen wurden nun im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages festgeschrieben und von Vertretern des Unternehmens, des Landratsamtes, der Stadt, des Ortschaftsrates und der Bürgerinitiative unterzeichnet.

Die Erleichterung über den Vertragsabschluss, die damit verbundenen Maßnahmen sowie die Rückkehr zu Dialog und Transparenz war allen Parteien anzumerken. „Wir haben einen langen und steinigen Weg hinter uns. Diese Abmachungen sind ein wichtiger und großer Schritt in die richtige Richtung und sichern den Dialog auch für die Zukunft“, sagte Ortsvorsteherin Bettina Weber.

Die Details des Vertrags

Der Vertrag zur Beilegung des Lärmstreits umfasst in erster Linie Maßnahmen, die die Lärmsituation in Kerkingen verbessern sollen. Dazu zählen Lärmschutzwände und weitere bauliche Veränderungen. Die Zuführung zum Sägewerk soll technisch optimiert werden, bestimmte Anlagen werden zusätzlich verkapselt. In den Abend- und Nachtstunden bleiben außerdem Außentore, Fenster und sonstige Öffnungen der Betriebsstätten geschlossen.

Darüber hinaus soll ein Lärmkataster eingerichtet werden. Regelmäßige Lärmmessungen einer dauerhaft eingerichteten Messstation sollen den Erfolg überprüfen. Die Ergebnisse werden allen Beteiligten zugänglich gemacht. Weiter ist jeweils vierteljährlich ein sogenanntes Lärmgespräch zwischen dem Unternehmen, der Stadt und dem Ortschaftsrat vorgesehen.

Der direkte Austausch mit der Bevölkerung wird über ein Beschwerdemanagement erreicht: Unter der E-Mail-Adresse laerm-kerkingen@web.de ist es möglich, die Kerkinger Ortsvorsteherin Bettina Weber zu benachrichtigen, die dann Kontakt mit der Geschäftsleitung von Ladenburger aufnimmt.

Im Gegenzug verständigen sich die Parteien darauf, keine weiteren Lärmschutzmaßnahmen zu fordern, solange die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden. Zudem wird der erweiterte Betrieb der Holzwerke von 4.30 bis 22.30 Uhr geduldet. Die Details dieser Duldung wurden in einem weiteren Vertrag festgehalten.