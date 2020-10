Ein Unbekannter hat am Wochenende versucht, die Metalleingangstüre zum Aufenthaltsraum eines Vereinsheims in der Ellwanger Straße in Oberdorf aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch misslang. Der Täter hinterließ aber einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen entgegen, Telefon 07961 / 9300.