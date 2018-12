Verregnete Stimmung

Bopfingen - Der diesjährige Bopfinger Nikolausmarkt hat unter dem miesen Wetter am Wochenende schwer gelitten. Es wurden deutlich weniger Besucher als in den Jahren zuvor verzeichnet. Trotzdem haben die Veranstalter vom Gewerbe- und Handelsverein und der Stadt Bopfingen tapfer gegen die meteorologischen Spaßverderber angekämpft und einen trotz allem schönen Nikolausmarkt auf den Marktplatz gezaubert.

Eigentlich stimmte alles. Das Programm war klasse, das Angebot wieder vielfältig. Trotzdem blieb vor allem am Sonntag der Besucheransturm beim Bopfinger Nikolausmarkt aus. Schuld war das nasse, stürmische Wetter. Dabei hatte es am Freitag noch so gut begonnen. Hunderte Besucher hatten zum Auftakt des Marktes den Weg nach Bopfingen gefunden und der offiziellen, stimmungsvollen Eröffnungsveranstaltung beigewohnt. Es fehlte zwar der Schnee, aber es war kalt und trocken – das ideale Glühwein- und Punsch-Wetter.

An Tag zwei, dem Samstag, gab es auch noch keinen großen Grund zum Klagen. Kleinere Regenschauer waren angesichts des abwechslungsreichen Programms da noch gut zu verschmerzen. Und so herrschte auf dem Nikolausmarkt doch ordentlicher Betrieb. Vor allem, als es um das Schmücken des großen Weihnachtsbaumes am Marktplatz ging. Zu dieser Aufgabe traten die Kinder der Grundschule am Ipf gleich in Scharen an. Mit der neuen Drehleiter der Feuerwehr Bopfingen wurden die Kinder in die Höhe befördert, damit sie ihre selbst gebastelten Weihnachtskugeln am Baum anbringen konnten.

Und dann kam Tag drei. Der Sonntag ließ schon am Vormittag erahnen, dass es der Nikolausmarkt dieses Mal sehr schwer haben wird, seine Gäste in die richtige Vorweihnachtsstimmung zu versetzen. Es regnete in Strömen und die stürmischen Böen kannten kein Pardon. Aber Hut ab: Trotz allem kamen die Kinder der Kindergärten aus Bopfingen auf den Nikolausmarkt, um die Besucher musikalisch zu unterhalten. Und auch die Nikolausverlosung des GHV Bopfingen ging wie geplant über die Bühne und hat am Sonntag einige Gewinner richtig glücklich gemacht.