Verkehrsunfall mit zwei Verletzen und hohem Sachschaden

Am Freitagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Kirchheimer Straße in Richtung Stadtmitte Bopfingen. An der Neuen Nördlinger Straße wollte er nach links in diese abbiegen und übersah dabei einen 35-jährigen Autofahrer, der die Neue Nördlinger Straße in Fahrtrichtung Aalen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro. Der 19-Jährige sowie die 34-jährige Beifahrerin des 35-Jährigen wurden leicht verletzt. Vor Ort waren zwei Rettungswägen, ein Notarztfahrzeug und ein Streifenwagen im Einsatz.