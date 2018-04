Verein tut viel für Vogelschutzprojekte

Mit den aktuellen Herausforderungen der Vogelzucht hat sich Vorsitzender Rainer Holzner bei der Hauptversammlung des Vogelschutz- und Zuchtvereins Bopfingen befasst.

In der technologisch geprägten Zeit sei es sehr wichtig, einen Ausgleich im Hobby zu finden, sagte Holzner. Tier- und Vogelhaltung seien so alt wie die Menschheit, sie seien ein wertvolles Kulturgut, das es zu schützen und zu bewahren gelte. Ohne die aufwendigen Zuchtbemühungen engagierter Züchter wären viele Vogelarten wie Balistar, Socorrotaube oder Kakapo ausgestorben. Der Vogelschutz habe im Verein große Bedeutung, jedes Jahr werde viel Zeit und Geld in Schutzprojekte investiert. Es folgten die Berichte des Schriftführers und des Kassierers gefolgt von den Berichten des Vogelschutzwarts und des Vogelzuchtwarts. Nico Holzner und Sinja Lichtenberg hielten einen Vortrag über den Loro Parque in Teneriffa.

Rechtzeitig zur Hauptversammlung konnte das neue Layout „bunte Vogelwelt“ präsentiert werden. Dafür bedankte sich Rainer Holzner bei Rita Schönmetz für die Gestaltung und Umsetzung des Logos.

Geehrt wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft Julia Götz, Lucas Götz, Thomas Götz, Horst Holzner, Georgia Meyer und Benjamin Holzner. 20 Jahre Mitglied sind Gerhard Schönmetz, Rita Schönmetz, Angelika Schlecht und Lucas Schlecht.