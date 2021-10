Verdacht auf gefälschte Impfzertifikate: Patienten werden zu Reihentestungen aufgerufen

Nördlingen (an) - Im Fall des Wemdinger Arztes, der im Verdach steht, gefälschte Impfzertifikate ausgestellt zu haben, werden jetzt Reihentestungen durchgeführt.

So teilt das Donau-Rieser Landratsamt am Sonntag mit, dass bei den betroffenen Patienten eine Antikörperbestimmung nötig sei. So könne das Amt mit Unterstützung des BRK Nordschwaben an folgenden Terminen eine Reihentestung anbieten: Montag 4.Oktober von 9 bis 17 Uhr, Mittwoch, 6. Oktober von 9 bis 17 Uhr sowie am Freitag, 8. Oktober von 9 bis 12.30 Uhr.

Die Antikörpertestungen werden im ehemaligen Impfzentrum Nördlingen, Nürnberger Straße 17 durchgeführt.

Patienten sollten zur Antigenbestimmung ihren Impfpass, beziehungsweise ihre Impfdokumenten in Papierform sowie ihren Personalausweis mitbringen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Vor Ort ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, Risikopatienten wird eine FFP2-Maske empfohlen.

Wer zu diesen Terminen nicht erscheinen kann, könne sich auch an seinen niedergelassenen Hausarzt wenden. Alle niedergelassenen Ärzte würden schriftlich über das weitere Vorgehen informiert, so das Landratsamt. Ein Schreiben für den Hausarzt stehe in Kürze auch unter www.donau-ries.de/aktuelles bereit.

Details zum weiteren Vorgehen werde man in den nächsten Tagen bekannt geben. Für Betroffene mit Rückfragen wird ab Montag, 4. Oktober eine Bürgerhotline unter 0906 74 443 eingerichtet.