Veranstaltungen: Das ist im Winter in Bopfingen geboten

„Wir hoffen, das wir unserem Winterprogramm dieses Jahr endlich einmal ohne Absagen oder Terminverschiebungen durchziehen können“, so der bescheidene Wunsch von Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler nach der Vorstellung des Winterprogramms durch Eventmanagerin Victoria Schrödersecker.

Die bereits bekannte Veranstaltungsreihe „Events am Ipf“ wird durch die zweite Auflage von „Gesundes Bopfingen“ ergänzt.

„Das Programm von „Events-am-Ipf“ besteht aus fünf, wegen der Corona-Auflagen verschobenen Veranstaltungen und vier Neuen“, erklärt Victoria Schrödersecker. Dennoch dürfen sich die Bopfinger auf ein vielfältiges und abwechslungsreiches Winterprogramm freuen.

Dieses startet am 22.10.2022 mit Miroslav Nemec – Live: Der Nemec hinter dem Batic. Ein unterhaltsamer literarisch-musikalischer Abend mit dem Tatort-Schauspieler.

Es folgt der Multivisionsvortrag „Die steile Welt der Berge“ von Profibergsteiger Alexander Huber am 8. November.

Mit der „Saitenfeuer“ Jubiläumstour der Magic Acoustic Guitars am 25. November und dem Benefizkonzert des Neuen Kammerchores Heidenheim am 3. Dezember auf Einladung des Lions Club Ostalb-Ipf wirds musikalisch, ehe am 10. Dezember erstmals das Landestheater Dinkelsbühl mit dem Kinderstück „Das tapfere Schneiderlein“ in der Aula des Schulzentrums gastiert.

Mit „Vergelts Gott“ von Wolfgang Krebs, einer der Speerspitzen des bayrischen Kabaretts beginnt das Bopfinger „Eventjahr“ am 20. Januar . Es folgen das Tournee Theater Stuttgart mit dem Stück „Illusionen einer Ehe (27. Januar) sowie am 10. März die Lesung „Alte Liebe“ von Walter Sittler und Mariele Millowitsch, beide bekannt aus der Arztserie „Nicola“.

Am 18. März endet das Winterprogramm mit Lars Redlich, dem „Thermomix“ unter den Kleinkünstlern.

Das Vortragsprogramm „Gesundes Bopfingen“ startet am 26. Oktober mit „Kopfschmerz und Migräne“. Es folgt am10. November „Kleine Keime – große Wirkung? Gesunder Darm – gesunder Mensch, am 24. Januar Ergonomie am Arbeitsplatz und am 8. Februar „Seelische Gesundheit durch eine glückliche Beziehung zu sich selbst“.

Neben den aufgeführten Events wirft das Jubiläum des Herlin-Altares in der Bopfinger Stadtkirche seine Schatten. „Hier können wir leider noch nichts konkretes sagen, da uns noch die Zusagen fehlen“, lässt sich das Bopfinger Stadtoberhaupt nicht aus der Reserve locken. „Sicher ist, dass der Adventskalender am Rathaus dieses Jahr den Herlin-Altar zum Thema hat. Hier möchte ich mich bereits bei unserem evangelischen Pfarrer Steffen Schmid bedanken, der Führungen für die Grundschulen und Kindergärten anbietet. Was wir wissen sind die Kinder begeistert und freuen sich über das Thema. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was den Kindern und den anderen Künstlern zu diesem Thema so alles einfällt“, erinnert Gunter Bühler an das letzte große Bopfinger Event, den Adventskalender am Rathaus.

Die Flyer für die Veranstaltungsreihen sind im Rathaus erhältlich.

Der im Flyer „Gesundes Bopfingen“ aufgeführte Kurs „Entspannt und bewegt im Wandel der Jahreszeiten“ wurde von der VHS abgesagt und entfällt daher.

Auch im Flyer „Kulturhighlights 2022/2023 haben sich Fehler eingeschlichen. So findet das Benefizkonzert des Lions Club Ostalb-Ipf am 3. Dezember mit dem „Neuen Kammerchor Heidenheim“ statt und nicht wie angekündigt am 4. Dezember mit dem „Knabenchor Collegium Iuvenum aus Stuttgart“.

Der Eintritt für die Veranstaltungsreihe „Gesundes Bopfingen“ ist jeweils frei.

Die genauen Inhalte der „Events-am-Ipf“ mit Veranstaltungsort, Uhrzeit, Datum und Vorverkaufsstellen sind online unter www.events-am-ipf.de einsehbar.