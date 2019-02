Verabschiedung von Sonja Harder

Im Rahmen einer Feier mit ihren Kollegen und Wegbegleitern ist Sonja Harder, die stellvertretende Geschäftsführerin und Mitarbeiterin in der Verwaltung der Kirchlichen Sozialstation Bopfingen, in den Ruhestand verabschiedet worden. Knapp 23 Jahre war Sonja Harder Ansprechpartnerin für die Belange der Mitarbeiterinnen sowie der Patientinnen und Patienten. Pfarrer Hermann Rundel dankte im Namen der Kirchengemeinde Sankt Joseph für ihren Dienst bei der Fürsorge um die Finanzen der Station. Der Geschäftsführer der Sozialstation, Norbert Stritzelberger, bescheinigte Sonja Harder, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sei und mit Freude ihre Aufgaben erfüllt habe. Drei Wünsche gab er mit in den Ruhestand: Gesundheit, Zeit für eine ruhige Lebensgestaltung und Licht, das ihr Leben erhellen und schützen möge.