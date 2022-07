Vater und Sohn brechen in Getränkemarkt ein

Ein Mitarbeiter des Getränkemarktes in der Maria-Penn-Straße, stellte am Dienstagabend Aufbruchspuren an einem Tor des Marktes fest. Daraufhin wurde sofort die Polizei verständigt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stellte fest, dass sich ein 18-Jähriger im Gebäude aufhielt. Dieser wurde sofort festgenommen. Kurze Zeit später wurde anhand einer Videoaufzeichnung festgestellt, dass an dem Einbruch eine weitere Person beteiligt war. Diese konnte sehr schnell ermittelt und ebenfalls festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um den Vater des 18-Jährigen. Die beide entwendeten verschiedene Alkoholika. Gegen die beiden wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.