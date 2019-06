Urteil zum Kükenschreddern: So stehen Geflügelhofbetreiber aus dem Ostalbkreis dazu

Vor „aggressiven“ Bettlern in Aulendorf und Bad Waldsee ist am Mittwoch in sozialen Netzwerken gewarnt worden. Wie auf der Facebook-Seite „Spotted Aulendorf“ zu lesen war, hätten die Bettler, die in beiden Städten „massiv unterwegs“ gewesen sein sollen, Passanten angesprochen und „unverschämt und unverblümt“ höhere Geldbeträge gefordert. Bei der Polizei sind keine Beschwerden oder Hinweise eingegangen, berichtete das Polizeipräsidium Konstanz auf SZ-Anfrage.