Unterstützung für die Weinprinzessin: Fanbus fährt zur Wahl der deutschen Weinkönigin.

Die württembergische Weinprinzessin Henrike Heinicke möchte deutsche Weinkönigin werden. Wer die Trochtelfingerin unterstützen möchte und schon immer einmal bei einer „royalen“ Wahl dabei sein wollte, hat die Möglichkeit, mit einem Fanbus zum Vorentscheid nach Neustadt an der Weinstraße zu fahren.

Die Tickets kosten 68 Euro pro Person und können ab sofort bei der Stadt Bopfingen unter b.lutz@bopfingen bestellt werden. Inbegriffen sind die Busfahrt, der Eintritt, ein Goodie-Bag mit einer Flasche Wein sowie eine Teilspende für die Flutopfer an der Ahr. Treffpunkt ist am Samstag, 18. September, um 11.30 Uhr am Ipfmess-Platz in Bopfingen. Abfahrt ist um 12 Uhr.

Drehbeginn ist dann um 15.45 Uhr in Neustadt. Die Aufzeichnung wird online live vom SWR gestreamt. Gegen 19 Uhr sollen dann die sechs Finalistinnen feststehen. Ausgestrahlt wird der Vorentscheid dann noch einmal am Sonntag, 19. September, um 14.25 Uhr im SWR-Fernsehen.

Sollten sich die meisten für eine Eigenanreise nach Neustadt entscheiden, wird der Bus gestrichen. Dann kostet die Karte nur noch 48 Euro. Henrike Heinicke kann nicht an der Bustour teilnehmen, das sie bereits einen Tag früher zu den Proben anreisen muss.

Sollte die Weinprinzessin ins Finale kommen, stehen für Freitag, 24. September, wieder Karten zur Verfügung, denn auch zum Finale soll es einen Fanbus von der Ostalb geben. Diese Sendung kommt dann live um 20.15 im SWR.

Wer sich für die Fahrt nach Neustadt anmeldet muss seine Kontaktdaten sowie seinen 3G-Status angeben.