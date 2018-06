Am Sonntag, 1. Juli, feiern die Riffinger ihr traditionelles Kinderfest. Das im vorigen Jahr eingeführte neue Konzept ist sehr gut angekommen. Denn das Fest wurde aufgewertet und orientiert sich mit einem bunten Programm an den Kindern der Gemeinde.

So beginnt der Tag um 10.30 Uhr mit einem Kindergottesdienst in der Dorfkirche Mariä Himmelfahrt und wird fortgeführt auf dem Gelände der Steigfeldhalle mit Mittagstisch und Bewirtung durch die Riffinger Hütte und die Jugendfeuerwehr.

Um 13.30 Uhr gibt es Darbietungen des Kindergartens sowie ab 14 Uhr ein Aktionsprogramm für Klein und Groß mit Spielstraße, Kinderschminken, Bogenschießen und dergleichen.

Ab 14 Uhr ist Kaffee- und Kuchenzeit. Musikalisch umrahmt wird das Fest von der Jugendkapelle Bopfingen. Den Abschluss des Tages bildet ein Luftballonwettbewerb mit Start gegen 16 Uhr.

Erstmals öffnet der Kindergarten Sankt. Maria beim Kinderfest am Sonntag zwischen 15 bis 16 Uhr die Türen und gibt Einblicke in die Besonderheiten dieser Einrichtung. Denn dieser Kindergarten hat, was viele Gemeinden und Städte sich wünschen: Viel Platz, Raum und Zeit für jedes einzelne Kind. Hinzu kommen die Ressourcen der Gemeinde und des Kinderdorfes sowie die umfangreichen pädagogischen Angebote. Erst vor vier Jahren war die Einrichtung in die damals neu sanierten Räume der ehemaligen Grundschule eingezogen.