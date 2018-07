Unterm Ipf zieht Urlaubsstimmung ein

Am Freitag, 20. Juli, findet ab 17 Uhr die Bopfinger Sommerbühne im Stadtgarten statt. Das Motto des Abends lautet heuer „Deep Summer Sounds“. Das Duo Bolz & Knecht sorgt für die musikalische Umrahmung.

Das Duo Bolz & Knecht besteht aus den beiden Musikern Christian Bolz (Saxophon/Gitarre) und Tobias Knecht (Gitarre). Schon seit vielen Jahren spielen die zwei Musiker zusammen. Ihre CD mit dem Titel „Schräng schräng, dudl dudl, la la“ enthält 20 Titel, die aus fast allen Stilrichtungen stammen. Bei den eigens arrangierten Versionen wird die Gitarre teils zum perkussiv gespielten Instrument. So erklingt Filmmusik wie „He`s a pirate“ oder „Live and let die“ neu. Überraschend eingespielte Versionen von „Summertime“ oder „Billie Jean“ überzeugen durch ihren Puls und ihre Spielfreude.

Dieser Teil des Abends geht nach fetzigen Einlagen und handgemachter Musik über zu entspannten Klängen mit dem DJ-Orbit-Team. Urlaubsstimmung in Lounge-Atmosphäre ist also garantiert. Die Technik übernimmt auch in diesem Jahr das CRA-Team.

Das Orbit-Team, bestehend aus Lothar Hilkert und Rainer Mayer, ist durch viele Events in der Region bekannt. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Caterer sorgen auch dieses Jahr für das leibliche Wohl. Besucher können zwischen mexikanischen Cocktails, spanischen Tapas, Burger, Flammkuchen, Gebratenem und erlesenen Weinen wählen.