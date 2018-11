Unterm Ipf beginnt die Weihnachtszeit

Jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember ist ein neues Kunstwerk in den Türen und Fenstern des Bopfinger Rathauses zu sehen. Der XXL-Adventskalender mit dem Titel „Kunstvolle Weihnacht“ ist von Künstlern aus der Region gestaltet und steht heuer unter dem Motto „Sterne“ beziehungsweise „Sternstunden“. „Man darf gespannt sein, wie unsere Künstlerinnen und Künstler das Thema in diesem Jahr wieder bildlich umgesetzt haben. Ich für meinen Teil freue mich sehr darauf“, sagt Bürgermeister Gunter Bühler. In seinem Amtszimmer sieht Bühler gleich drei dieser Kunstwerke – von hinten. Es hat sich weit über die Region hinaus herumgesprochen, dass dieses Weihnachtsprojekt am historischen Rathaus in Bopfingen etwas Besonderes ist. Mit seinen 24 Fenstern und Türen ist es einer der größten Adventskalender weit und breit. „Das ist sicherlich der schönste und größte Adventskalender in der Region“, sagt Bühler stolz. Auch die tägliche Öffnung der Fenster ist schon ein Kunstprojekt für sich. Die eigens vom Bauhof der Stadt Bopfingen gebaute Enthüllungsvorrichtung funktioniert nach einem geheimnisvollen Prinzip, das viel Fingerspitzengefühl erfordert. Das wissen auch die Weihnachtsengel, die täglich auf dem kleinen Balkon des Rathauses eine Weihnachtsgeschichte erzählen und im Anschluss daran ein Fenster öffnen. In diesem Jahr werden wieder weit über 70 Weihnachtsengel, meist Schülerinnen und Schüler aus Bopfingen und Umgebung, ihren Dienst versehen. Täglich bis zum 24. Dezember werden sie um 18 Uhr eines der Adventsfenster am Bopfinger Rathaus öffnen. Foto: Bauch