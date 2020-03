Unter Drogeneinfluss unterwegs: Fahrverbot droht

Am Sonntagnachmittag ist ein 26-Jähriger, der unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs war, in Nördlingen aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann hatte sich in der Ulmer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen müssen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Drogen stand. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 26-Jährige noch weitere Drogen und Drogenutensilien in seiner Wohnung hatte. Diese Sachen wurden sichergestellt, der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Weiterfahrt wurde für einige Zeit unterbunden. Den 26-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige, ein erhebliches Bußgeld und ein Fahrverbot.