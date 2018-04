Unfallflucht: Zeugen gesucht

2000 Euro Sachschaden sind am Donnerstag bei einem Unfall entstanden. Kurz vor 19 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer am Donnerstagabend einen Fiat Punto, der in der Aalener Straße vor einem Möbelhaus geparkt war. Zeugen, die den Unfall beobachteten, gaben an, dass es sich bei dem flüchtigen Verursacherfahrzeug um einen weißen Kleinlaster handelt, an dem ein Fahrradgepäckträger angebracht war. Das Fahrzeug müsste am Heck oder an dem Gepäckträger Beschädigungen aufweisen. Am Fiat entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.