Ein bisher unbekannter Lastwagenfahrer am Donnerstagnachmittag einen entgegenkommenden Linienbus beschädigt und ist dann weitergefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr auf der Flochberger Bergstraße in Richtung Schloßberg. An dem Bus entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Bopfingen nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 07362 / 96020 entgegen.