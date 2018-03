Unfall in Bopfingen: 19-Jährige schwerverletzt

Bei einem Unfall in der Kirchheimer Straße in Bopfingen ist am Samstagabend eine 19-jährige Fahrerin schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr auf Höhe der Firma Henkel. Die Ford Fiesta-Fahrerin war hier auf glatter Straße ins Schleudern geraten und gegen ein Firmentor geprallt. Der Aufprall war derart heftig, dass der gesamte Motorblock aus dem Auto gerissen wurde. Durch den harten Aufprall erlitt sie lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Kirchheimer Straße musste während der Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt werden. Foto: Alexandra Rimkus