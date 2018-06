Unfall fordert Verletzte

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr gekommen. Ein 18-jähriger VW-Lenker, der die L 1080 von Unterriffingen in Richtung Hohenlohe befuhr, war aus Unachtsamkeit auf eine vor ihm verkehrsbedingt haltende 42-jährigen Opel-Lenkerin aufgefahren, die wiederum wegen eines vor ihr haltenden Fahrzeuges gestoppt hatte. Durch den Aufprall wurden die beiden haltenden Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 16 000 Euro. Durch den Unfall erlitten die Opel-Lenkerin, deren 17-jähriger Beifahrer sowie der 13-jährige Mitfahrer leichte Verletzungen und wurden in das Aalener Ostalb-Klinkim eingeliefert. (ij)