Gegen 10 Uhr am Mittwochvormittag ist einer 32-jährigen Frau in einem Lebensmitteldiscounter in der Neuen Nördlinger Straße der Geldbeutel aus der rechten Jackentasche gestohlen worden. In dieser hatte sich ein kleiner Bargeldbetrag, die EC-Karte, drei Versichertenkarten, Führerschein und Ausweis befunden. (ij)