Unbekannter schreit herum und greift einen Passanten an

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ist ein 56-jähriger Mann von einer bislang unbekannten dunkelhäutigen männlichen Person in der Bgm.-Reiger-Straße in Nördlingen grundlos angegriffen worden. Der 56-Jährige war zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihm ein Mann auffiel, welcher wahllos herumschrie. Als die dunkelhäutige Person den Geschädigten wahrnahm, warf diese grundlos mehrere Ziersteine auf den 56-Jährigen und traf diesen dabei am Oberkörper.

Anschließend ging der Täter auf sein Opfer zu und schlug ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht. Der 56-Jährige rannte daraufhin weg, worauf der Täter die Verfolgung aufnahm. Der Mann nahm deshalb eine Flasche, die er zufällig am Boden fand und warf diese aus Notwehr nach dem Täter. Die Flasche verfehlte jedoch ihr Ziel und prallte gegen einen geparkten Opel-Corsa.

Der Täter ließ daraufhin von seiner Verfolgung ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Wemdinger Unterführung. Der Vorfall konnte durch zwei unbeteiligte Zeugen beobachtet werden, welche den Sachverhalt bestätigten. Der entstandene Sachschaden sowie der Täter müssen noch ermittelt werden.

Deshalb bittet die Polizei Nördlingen um weitere Zeugenhinweise. Von dem dunkelhäutigen Täter ist weiter bekannt, dass dieser etwa 1,70 Meter groß und etwa 40 Jahre alt und schlank war. Zudem sprach er in einer nicht definierbaren Sprache.