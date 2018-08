Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 2.30 und 13 Uhr mutwillig mehrfach gegen die rechte Fahrzeugseite eines Autos getreten, das an der Hütte Aufhausen, in der ein Sommerfest stattgefunden hat, abgestellt war. Die Fahrzeugtüre ließ sich dadurch nicht mehr öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300, entgegen.