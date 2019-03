Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu Baustelle und fahren mit Baufahrzeugen umher

Ein oder mehrere Unbekannte sind am Wochenende auf einer Baustelle eingestiegen und haben sich Zutritt zu Baucontainer verschafft. Anschließend sind sie mit verschiedenen Baufahrzeugen herumgefahren. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro.

Am vergangenen Wochenende gelangten ein oder mehrere Täter mit einem aufgefundenen Schlüssel in einen Baucontainer auf einer Baustelle im Bachäcker in Baldingen. Aus dem Container entwendeten die Täter den Schlüssel eines weiteren Baustellencontainers. Aus dem zweiten Container nahmen sie schließlich die Schlüssel zweier Baufahrzeuge an sich.

Anschließend fuhren sie mit einem Bagger und einem Radlader auf der Baustelle umher. Hierbei entstand an den beiden Baufahrzeugen ein Schaden von insgesamt ca. 3000 Euro. Wer kann Hinweise auf die Täter geben, beziehungsweise hat Beobachtungen gemacht? Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.