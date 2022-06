Unbekannte stehlen 38 Kältemittelflaschen

Nachdem bereits am vergangenen Wochenende versucht wurde, bei der Firma WM-Fahrzeugteile in der Industriestraße einzubrechen, schlugen vermutlich dieselben Täter am Pfingstwochenende erneut zu - dieses Mal erfolgreich. Der oder die unbekannten Täter parkten auf dem Gelände einer benachbarten Firma, schnitten dort ein Loch in die Hecke und kletterten über den Zaun. Anschließend zwickten sie den Zaun der geschädigten Firma auf und gelangten so auf das Firmengelände. Dort hebelten sie dann einen kleineren Container auf und öffneten eine Gitterbox mit Gewalt. Daraus entwendeten sie schließlich 38 Kältemittelflaschen im Wert von etwa 6500 Euro. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Diesbezüglich bittet die Polizei Nördlingen dringend um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen.