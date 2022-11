Unbekannte brechen Geldautomaten auf

Im Ries sind am Dienstagabend zwischen 21 und 22.30 Uhr zwei Geldautomaten aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde zunächst offenbar ein Geldautomat in Balgheim aufgebrochen, kurz darauf wurde ein zweiter in Amerdingen.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Zeugen und Personen die im oben angegebenen Zeitraum oder auch davor, etwas Verdächtiges, insbesondere Personen und Fahrzeuge, wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei Kriminalpolizei Dillingen unter der 09071/560 zu melden.