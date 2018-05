Zwischen 17.30 und 20 Uhr am Dienstagabend haben Unbekannte das Schloss einer Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Telefon 07362 / 96020, entgegen. Einklappen Ausklappen