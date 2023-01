Neun Sternsinger der Sankt Antonius Gemeinde Baldern machten sich am 4. und 5. Januar auf, um unter dem Leitmotto „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit!“ den Segen Gottes in jedes Haus der Gemeinde zu tragen. Dabei sammelten die Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 18 Jahren stolze 864 Euro für benachteiligte und arme Kinder in der Welt. (Foto: Sankt Antonius Gemeinde)