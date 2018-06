Tschunko und Stritzelberger führen Tennisclub

Thomas Trautwein, der das Amt des Vorsitzenden beim Tennisclub Bopfingen für ein Jahr übergangsweise nach der Amtsniederlegung von Michael Weißkopf übernommen hat, hat zahlreiche Mitglieder im Clubhaus zur Generalversammlung begrüßt. Mit Werner Tschunko und Uli Stritzelberger hat der Verein nun ein neues Führungsteam.

Trautwein berichtete über viele Veranstaltungen wie Saisoneröffnung, Kooperation Schule-Verein, Zeltlager, Ipf-Cup, Saisonausklang und Fasching. Er dankte Helmut Sing für die Platzinstandsetzung.

Sportwart Daniel Tschunko blickte auf eine überaus erfolgreiche Saison 2016 zurück. Die Damen 1 schafften den souveränen Aufstieg in die Verbandsliga und die Damen 2 überzeugten mit dem sofortigen Aufstieg in die Kreisstaffel1. Alle anderen Mannschaften, Damen 50, Herren 1 und Herren 2, haben erfolgreich die Spielklasse gehalten – auch die Herren 60 in der Regionalliga Südwest. Als Einzelspielerinnen beglückwünschte er Inna Schwarz als Bezirksmeisterin der Damen A und Simone Knaub als Bezirksmeisterin der Damen 30.

Auch Jugendwart Christoph Leuze konnte auf eine sportlich erfolgreiche Saison zurückblicken. Die Juniorinnen und Junioren konnten einen ungeschlagenen Aufstieg erspielen. Die jugendlichen Mitgliederzahlen sind beim Tennisclub Bopfingen im vergangenen Jahr gestiegen – eine äußerst erfreuliche Entwicklung entgegen dem Trend im Bezirk B oder in anderen Vereinen.

Kassiererin Ute Enzi legte ihren Kassenbericht vor, Kassenprüferin Dana Erck lobte die überaus ordentliche Kassenführung. Im Anschluss wurde die Einführung einer Familienmitgliedschaft beim TC Bopfingen beschlossen.

Drei junge Mitglieder neu im Beirat

Bei den Wahlen wurden Werner Tschunko (1. Vorsitzender) und Uli Stritzelberger (2. Vorsitzender) als engagiertes Führungsteam gekürt. Der restliche Vorstand und der Ausschuss wurden bestätigt. Für den Beirat konnten drei junge Mitglieder neu gewonnen werden.

Als erste Amtshandlung dankte Werner Tschunko Kristin Bühler, Ute Enzi und Pamela Erck für ihren ständigen Einsatz für den Tennisclub Bopfingen, er dankte Eugen Leuze, der leider aus dem Beirat ausscheidet, und Thomas Trautwein, der das Amt des 1. Vorsitzenden für ein Jahr weiter führte, bis ein neues Team gefunden wurde.

Werner Tschunko freut sich auf die Herausforderung und hofft, dass die Mitglieder des TCB noch mehr zusammenwachsen – er dankt für die große Hilfsbereitschaft bei Veranstaltungen wie beim hervorragenden Ipf-Cup und vielem mehr. (ij)