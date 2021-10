Trägerverein der Synagoge findet sich in der „Washington Post“ wieder

In keiner geringeren Gazette als der renommierten „Washington Post“ kam dieser Tage eine Bild von Michael von Thannhausen und der Kulturreferentin Johanna Fuchs mit einem Bericht über die Aktivitäten des Trägervereins der ehemaligen Synagoge Bopfingen-Oberdorf. Darin ging es um die Rettung der Leiter-Bibel. Der Vorsitzende teilte diesen ungewöhlichen Fakt nicht ohne Stolz den Mitgliedern des Trägervereins in der Hauptversammlung mit. Auch, dass mittlerweile die Bibel über Umwege die Verwandten der Familie Leiter in den USA erreicht habe.

„Die Corona-Pandemie hat auch unseren Verein aus der Bahn geworfen“, bedauerte Michael von Thannhausen in seinem Rückblick auf die Zeit seit der letzten Hauptversammlug 2019. Die Zeit dazwischen sei dennoch genützt worden. Schwerpunkte waren die Sanierungsmaßnahmen im Außenbereich der Synagoge mit dem Erwerb des angrenzenden Grundstücks, der Entwässerung im Eingangsbereich und die einladendere Gestaltung des Vorhofs unter maßgebender Mitwirkung des viel zu früh verstorbenen Architekten Dr. Benedikter.

Einher ging die Verbesserung des Internetauftritts mit der Gestaltung eines neuen Flyers samt der neuen Infotafel neben dem Eingang durch die Kultureferentin Johannna Fuchs, die in ihrem Bericht detailliert darauf einging. Michael von Thannhausen dankte in diesem Zusammenhang der Stadt Bopfingen für die Unterstützung.

Nach sieben erfolgreichen Jahren als Schatzmeisterin erstattete Sabine Seitz ihren letzten Rechenschaftsbericht. Sie trat aus privaten Gründen von ihrem Amt zurück und wurde für ihre Arbeit mit beifälligem Dank der Versammlung verabschiedet. Nachdem Hubert Fuchs den Prüfungsbericht erstattet hatte, erfolgte die Neuwahl des gesamten Vorstands, die von Monika Bernreiter, der stellvertretenden Bürgermeisterin von Lauchheim, geleitet wurde:

Vorsitzender Michael von Thannhausen, stellvertretender Vorsitzender Konrad Theiss, dritter Vorsitzender Dr. Gunter Bühler, Geschäftsführer Daniel Bäuerle, Kulturreferentin und stellvertretende Geschäftsführerin Johanna Fuchs, Schatzmeisterin (neu) Sandra Bernhard, Öffentlichkeitsreferent Erwin Hafner, Bausachverständiger (neu) Mathis Tröster, Kassenprüfer Werner Kowarsch und Hubert Fuchs.

Berufung in den Beirat: Markus Frei, Sparkassendirektor KSK Ostalb; Benjamin Köhnlein, Richter am Landgericht Stuttgart; Karl Kurz, Kreiskämmerer und Schuldezernent Ostalbkreis; Peter Müller, Referent jüdische Friedhöfe, sowie die jüdischen Freunde in den USA: David, Ed und Peer Noymer sowie Beth Levine.

Abschießend dankte Bürgermeister Bühler dem Gesamtvorstand für seine Arbeit, insbesondere dem Vorsitzenden Michael von Thannhausen als treibende Kraft.