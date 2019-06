Trachtenmeile mit Modenschau kommt bei den zahlreichen Besuchern an. Passend gekleidet, kann das Spektakel in Bopfingen kommen.

Damit die Mädla ond Buaba bei der Ipfmesse richtig gekleidet sind, lädt der Ipfmess-Fanclub jedes Jahr zur Trachtenmeile mit Modenschau in die Schranne ein. Selbstverständlich mit Weißwurstfrühstück und passender Musik. Mittlerweile hat es sich auch eingebürgert, dass die Rutentrommler dem Ipfmess-Fanclub ihre Aufwartung machen. An den Ständen in der Schranne herrschte reger Betrieb. Am Stand des Ipfmess-Fanclubs gab es Dirndl, Lederhosen und Accessoires. Neben von Hirschmotiven gezierten anthrazitfarbenen T-Shirts entwickelten sich die neuen „1811“ T-Shirts des Ipfmess-Fanclubs zum Renner. Die aktuellen Trend der Trachtenmode präsentierten über zehn Models den zahlreichen Besuchern, die von „Trachtenmoden Silvia“ aus Großkuchen eingekleidet und von „Frank Schönmetz Friseure“ gestylt wurden. Dieses Jahr wird großen Wert auf kleine Details und Accessoires wie Charivari, Schweißbänder oder Anstecker gelegt. Auch der Hut scheint vor einer Renaissance zu stehen. So gekleidet kann „´d Meß komma“.