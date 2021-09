Tom Croel & Friends meets Fortissimo

In Zusammenarbeit mit der Stadt Bopfingen veranstaltet der Liederkranz Bopfingen am Samstag, 4. September ein seit Corona immer wieder verschobenes Rock-Pop-Konzert der besonderen Art zusammen mit Tom Croél & Friends. Der junge Chor Fortissimo wird zusammen mit dem Sänger, Texter und Komponist im Stadtgarten Bopfingen auftreten.

Tom Croél ist seit 30 Jahren auf Bühnen in Europa unterwegs. Im Jahr 2005 trat er vor mehr als 25 000 Menschen im Skistadion in Oberstdorf auf. Anlässlich der Nordischen-Ski-WM hatte er den Song zur WM „Live your dream“ komponiert und performend. Er war der Sänger der bekannten Coverband „Face“ und tourte mit „Barok“, unter anderem mit Steve Grant von „The Sweet“ durch Europa.

Als Freunde bringt Tom Croél mit: An den Tasteninstrumenten, Reinhold Ohmayer. Er ist ein Multimusiker. So spielte Ohmayer mit den Stuttgarter Philharmonikern, den Ulmer Philharmoniker und den Nürnberger Sinfonikern, aber auch als Support von Toto, Brian Adams und ZZ Top. Martin Schafnitzel ist ein Schlagzeuger für alle Genre. Ob Klassik, Rock oder Blasmusik Schafnitzel hat ein Händchen für alle Musikrichtungen. Er spielte auf dem Oktoberfest, bei Musicals oder bei Studioaufnahmen.

Zuständig für die Blasinstrumente ist Robert Maul. Der Leiter der Musikschulen in Füssen und Marktoberdorf. Dadurch hat er ein großes Repertoire und ein vielseitiges Können. Was den Auftritt in Bopfingen mit Fortissimo bereichern wird.

Im Bopfinger Stadtgarten wird es zu einer einmaligen Verbindung von Rockmusik und Chorgesängen kommen. Fortissimo und Tom Croél & Friends arbeiten bereits seit Beginn der Pandemie an diesem Projekt, das immer wieder verschoben werden musste. Eine Mischung aus Rock, Pop und Blues sowie Musical und Partymusik erwartet die Besucher.

Karten sind noch im Vorverkauf und an der Abendkasse zu haben

Beginn ist 20.30 Uhr. Karten sind noch erhältlich im Rathaus Bopfingen, TUI Reisebüro und online unter www.events-am-ipf.de. Im Vorverkauf kosten die Karten 15 Euro an der Abendkasse 17 Euro.