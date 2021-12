„The Sweet“ wollen im Sommer Bopfingen rocken

Der Sommer 2022 in Bopfingen soll ein ganz besonderer werden. Die Glam Rock Band „The Sweet“ macht auf ihrer Deutschlandtournee auch Halt in der Stadt unterm Ipf. Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort.

Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler kennt alle Hits der berühmt berüchtigten Glam Rock Band „The Sweet“. „Ich glaube, da ist jeder Song ein Hit“, sagte Bühler. Zum Beweis spielte er ein paar Hits von „The Sweet“ auf seinem Smartphone.

Der Rathauschef freut sich auf die Band, die den Bopfinger Sommer 2022 so richtig rocken soll. Mit über 55 Millionen verkauften Platten weltweit sind sie immer noch als Liveband on Tour. Vom reinen Pop bis Heavy Metal, von Lieder wie „Little Willy“ mit nur drei Akkorden bis hin zu komplexen Arrangements wie „Love is like Oxygen“ begeistern sie auch nach vielen Jahren noch ihr Publikum.

„Seit Jahrzehnten performen „The Sweet“ nun schon auf den Bühnen weltweit. Fast alle Shows in den letzten Jahren waren ausverkauft. The Sweet haben an Zugkraft bei ihren Open-Air-Konzerten und bei ihren Fans nichts verloren“, so die Kulturbeauftragte der Stadt Bopfingen, Victoria Schrödersecker.

„Die Stadt Bopfingen freut sich sehr „The Sweet“ in Bopfingen begrüßen zu dürfen. Wir hoffen alle, dass bis in den Sommer nächsten Jahres sich die Corona-Lage wieder beruhigt hat. Zumindest haben wir mit unserem Stadtgarten einen Ort, an dem Bühnenauftritte nach allen Vorgaben und Regeln abgehalten werden können“, so Bürgermeister Bühler.