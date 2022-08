The Sweet kommen nach Bopfingen

2022 geht die Glam Rock Legende „The Sweet“ noch einmal live mit allen Hits wie Ballroom Blitz oder Fox On The Run auf Tour und wird am 19. August live im Stadtgarten in Bopfingen sein. The Sweet ist eine der wenigen berühmt berüchtigten „Glam Rock Bands“, die diverse Chart-Erfolge in den 70ern, 80ern und 90ern verzeichnen konnten.

1970 lernten Andy Scott, Steve Pries, Mick Tucker und Brian Connolly das Songwriter- und Produzenten-Duo Nicky Chinn und Mike Chapmann, die auch Smokie und Suzie Quatro produzierten, kennen. Von da an ging es steil mit der Karriere aufwärts. Zwar sind bis auf Andy Scott alle Gründungsmitglieder verstorben, doch tat dies der Popularität keinen Abbruch. Noch heute gibt es keine Party ohne die Hits von „The Sweet“. Fast alle Shows in den letzten Jahren waren ausverkauft! THE SWEET haben somit an Zugkraft nichts verloren. „Das wird ein Konzert mit Hit an Hit“, ist sich Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler sicher.

Der Ticketvorverkauf startet ab sofort. Tickets sind für 41 Euro online oder im Rathaus Bopfingen, Kleine Schusterwerkstatt oder im TUI Reisebüro erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Online-Aktion: Beim Kauf von drei Tickets gibt es das dritte Ticket zum halben Preis.