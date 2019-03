Textilkette AWG insolvent – diese Filialen werden geschlossen

Ende Januar hat die deutschlandweit agierende Textilhandelskette AWG Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen muss deswegen 26 Filialen schließen. Auch die Filiale in Nördlingen wird geschlossen. Einige Mitarbeiter des Unternehmens werden ihren Job verlieren. Wie es mit der geplanten Filiale im Bopfinger Ipf Treff weitergeht, ist momentan noch unklar.

Seit rund zwei Monaten steht fest, dass neben K&L und Gerry Weber auch die Modekette AWG insolvent ist. Bislang hatte das Unternehmen keine Auskunft darüber gegeben, ob und wie viele Filialen geschlossen werden müssen.

Darunter ist auch die Filiale in Nördlingen sowie weitere unter anderem in Neustadt an der Donau, Plochingen und Ostfildern-Scharnhausen. Ob es künftig noch weitere Filialschließungen geben wird, sei momentan noch unklar, teilt Unternehmenssprecher Veit Mathauer auf Nachfrage der „Ipf-und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ mit. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man das aber auch nicht ausschließen. Auch über die Zukunft der geplanten Filiale im Bopfinger Ipf-Treff könne er keine Aussage treffen.

Welche Filialen geschlossen werden, hat das Unternehmen im Rahmen einer Rentabilitätsprüfung der verschiedenen Geschäfte herausgefunden. Dabei habe das Unternehmen festgestellt, dass mehrere Filialen Verluste generieren würden.

„Dies gilt es künftig zu vermeiden, sodass die AWG leider gezwungen ist, diese Verlustbringer zu schließen", erklärt Rechtsanwalt Martin Mucha, der dem Unternehmen als Sanierungsexperte zur Seite steht. Derzeit verhandelt AWG, laut einer Pressemitteilung, mit den Vermietern über die vorzeitige Beendigung und die Abwicklung von Mietverträgen.

Manche Mitarbeiter werden gehen müssen

„Mit den Mitarbeitern der betroffenen Filialen führen wir zurzeit Gespräche. Wir versuchen hier möglichst sozialverträglich vorzugehen. Ganz ohne betriebsbedingte Kündigungen wird dieser Schritt aber nicht vonstattengehen können“, wird AWG-Geschäftsführer Albrecht Maier in der Pressemitteilung zitiert. „Ich bedauere dies außerordentlich“, wird das Zitat fortgeführt.

Der Geschäftsbetrieb der AWG geht ungeachtet des eingeleiteten Schutzschirmverfahrens ohne Einschränkungen weiter. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld bis Ende April 2019 gesichert.

Diese Filialen werden geschlossen

Von der Schließung betroffen sind aktuell die AWG-Filialen in Bautzen, Bischofswiesen, Bobingen, Dachau, Dorfen, Eppelheim, Frankenthal, Friedrichsdorf, Gorbitz, Griesheim, Königsbrunn, Kulmbach, Ludwigsfelde, Neustadt an der Donau, Nördlingen, Oberursel, Plochingen, Rotenburg an der Fulda, Ostfildern-Scharnhausen, Schmelz, Stein, Stollberg, Waldkirch, Weimar und Zwickau.