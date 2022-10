„Terra X“-Autor überzeugt: Die berühmte Lechfeldschlacht fand im Nördlinger Ries statt

Im Jahre 955 soll Otto der Große die Ungarn vernichtend geschlagen haben. Ausgetragen wurde die Schlacht Historikern zufolge auf dem Lechfeld nahe Augsburg. Wenn es allerdings nach Jens Essig geht, stimmt genau das nicht. Der Wallersteiner Hobby-Archäologe will stichhaltige Beweise gefunden haben, dass die geschichtsträchtige Auseinandersetzung, die den Endpunkt der Ungarneinfälle darstellt, vielmehr im Nördlinger Ries stattgefunden hat. Über seine Erkenntnisse hat der 58-Jährige, der bereits für die Wissenschaftssendung „Terra X“ geschrieben hat, jetzt ein Buch veröffentlicht.

Essigs Werk ist kein Sachbuch geworden, und das hat einen einfachen Grund. Seine Forschungsergebnisse habe er bereits auf rund 40 Seiten frei zugänglich ins Internet gestellt. Das Interesse sei nicht besonders groß gewesen. Einige Historiker hätten sich allerdings „schwer beeindruckt“ gezeigt, so Essig.

Der Forscher, enttäuscht von der Resonanz, wollte jedoch ein größeres Publikum ansprechen. Zudem hatte er, wie er sagt, mit „reichlich Gegenwind“ zu kämpfen. Es gebe Institutionen, die natürlich daran interessiert seien, dass die Schlacht weiterhin auf dem Lechfeld bei Augsburg verortet bleibe. In Königsbrunn gebe es sogar ein Museum dazu, sagt Essig.

Nach 120 Seiten bekam der Autor Zweifel

Also begann er mit der Arbeit an einem Roman. Eher aus Frust, doch dann habe es richtig Spaß gemacht, erinnert er sich. Nach 120 Seiten war jedoch erst einmal Schluss. Essig bekam Zweifel. Er habe doch gar nicht gewusst, wie man eigentlich einen Roman schreibe.

Vielleicht würde das unfertige Manuskript noch immer in Essigs Schublade liegen, hätte er nicht den Schriftsteller Franjo Terhart („Ich - Grace O’Malley“) kennengelernt. Ihm habe er den bereits fertigen Teil des Romans zur Durchsicht gegeben. „ Er hat ihn gerne mitgenommen, mich aber auch gewarnt, dass er als Kritiker gefürchtet sei“, betont Essig.

Einige Zeit später rief Terhart seinen Bekannten an. „Das ist das Beste, was ich jemals auf dem Tisch liegen hatte. Du bringst das jetzt genau so zu Ende und ich kümmere mich um einen Verlag. Das wird eine Bombe“, habe er ihm gesagt.

Am selben Tag, an dem ich ihm das Skript geschickt hatte, ist Franjo Terhart an einem Herzinfarkt gestorben. Autor Jens Essig

Was dann geschah, könnte ebenfalls Gegenstand eines Romans sein, allerdings eines Melodrams. Am 20. Juni 2020 war es soweit: Jens Essig hatte seinen ersten Roman beendet. Sofort schickte er ihn an seinen Freund. Zwei Wochen seien danach vergangen, in denen er nichts von Terhart gehört habe. Ohne groß darüber nachzudenken, gab Essig den Namen des Autors in eine Suchmaschine ein, mit einem Ergebnis, mit dem der Wallersteiner niemals gerechnet hatte.

„Am selben Tag, an dem ich ihm das Skript geschickt hatte, ist Franjo Terhart an einem Herzinfarkt gestorben“, sagt Essig. Der Debütant war frustriert. Er hatte gleichzeitig einen guten Bekannten sowie dessen zugesagte Starthilfe für sein Buch verloren. Schon vor Corona sei es schwer gewesen, als Neuautor einen Verlag zu finden, doch in Pandemiezeiten schier unmöglich.

Also musste Essig eine andere Möglichkeit finden, seinen Roman zu veröffentlichen. Er kontaktierte Sven Hartung, Managing Director von Miramedia in Hamburg, für den der Wallersteiner bereits mehrere TV-Dokumentationen geschrieben hatte, unter anderem für die Wissenschaftssendung „Terra X“. Hartung fand einen kleinen Verlag, die Edition Hamouda in Leipzig, der bereit war, das Buch zu veröffentlichen. Der Roman habe überhaupt nicht ins Programm des Verlegers gepasst, doch dieser war überzeugt, dass das Buch ein Knaller werden würde, erläutert Essig.

Jens Essig hofft auf eine Verfilmung

Laut dem Autor verkauft sich „955 - Der Pakt der Totgeweihten“ bisher ganz gut. Sven Hartung fungiere nun auch als sein Agent und habe bereits einige Marketingaktionen angestoßen. Essig könnte sich darüber hinaus vorstellen, dass sein Roman eines Tages verfilmt wird. Schließlich komme er vom Fernsehen und habe schon beim Schreiben eine entsprechende Bildsprache gewählt, die wunderbar in einen Film umgewandelt werden könne.

Die Handlung besitzt drei Erzählebenen, die im Laufe des Geschehens zusammengeführt werden. Der Zeitraum, in dem die Geschichte spielt, konzentriert sich auf wenige Tage vor und während der großen Schlacht. Historisch sei die Geschichte nach seinen Erkenntnissen korrekt, aus dramaturgischen Gründen habe er sich aber einige Freiheiten genommen, erläutert Essig. Bei der Anzahl der Kriegsteilnehmer beispielsweise gebe es völlig unterschiedliche Angaben, von 15 000 bis zu 150 000 Soldaten. Er sei zwar überzeugt, dass sich die Zahl der Soldaten eher im unteren Bereich einpendele, doch für das Buch habe er sich für die maximale Anzahl entschieden.

Ganz wie Essig herausgefunden haben will, spielt sich die entscheidende Schlacht natürlich auch im Buch im Nördlinger Ries ab. Doch wie kommt er eigentlich darauf? Laut Essig ist die einzige Person, die damals über die Lechfeldschlacht geschrieben hat, ein gewisser Widukind von Corvey, der von 925 bis 973 lebte.

Sammellager der Truppen soll im Ries gewesen sein

Von Corvey habe vor allem die geografischen Gegebenheiten der Region, in der die Schlacht stattfand, beschrieben, weiß Essig. Da er aber nicht aus der Gegend gewesen sei, habe er keine Ortskenntnis gehabt. Wenn man diese Überlieferung lese, würde selbst ein Laie sofort aufs Nördlinger Ries schließen, ist sich der Autor sicher. Zudem seien sich alle fünf Bücher, die bisher über die Lechfeldschlacht veröffentlicht wurden, einig, dass die Schlacht unmittelbar, nachdem Otto seine Truppen gesammelt hat, stattgefunden habe. Und das Sammellager, auch da stimmten die Veröffentlichungen überein, sei im Ries gewesen.

In modernen Auslegungen sei häufig von einem Marsch die Rede, berichtet Essig weiter. Vom Ries über Ulm und Günzburg nach Augsburg. Eine „idiotische Route“, die völlig im Widerspruch zu von Corveys Beschreibungen stehe. Er beschreibe die letzten Stunden vor der Schlacht, die direkt am Sammellager stattgefunden habe. Von einem Marsch sei niemals die Rede.

Ein weiterer Hinweis ist laut Essig das Kloster in Mönchsdeggingen, das im Dreißigjährigen Krieg mitsamt der Chronik abgebrannt sein soll. Die Schrift sei aber von überlebenden Mönchen aus dem Gedächtnis rekonstruiert worden. „Darin steht klipp und klar, dass Otto der Große das Kloster anlässlich des Sieges am 10. August 955 über die Ungarn gestiftet hat“, sagt Essig. Solche Schenkungen seien damals immer nur am Ort des Geschehens üblich gewesen. Es gebe darüber hinaus, keine zeitgenössische Quelle, die darauf hindeute, die Schlacht habe in Augsburg stattgefunden. Die ganze Sache habe sich irgendwie verselbstständigt und sei überdies „einfach absurd“. Auch die „Masse an Bodenfunden“ deute auf das Ries als Ort des Geschehens hin, so der Autor weiter.

Dass Essigs Erkenntnisse durchaus stimmen könnten, glaubt Andrea Kugler, Leiterin des Nördlinger Stadtmuseums und Vorsitzende des Historischen Vereins. Wo die Schlacht letztendlich stattgefunden habe, sei aber eine „große Streitfrage“. Die Forschung dazu müsse intensiviert werden, so Kugler. Für die Augsburger sei die Schlacht von großer lokalhistorischer Bedeutung. Diesen „Faden“ lasse man nicht so einfach wieder los.

Jens Essig hat bereits in den 1980er-Jahren mit dem Schreiben angefangen. Damals verfasste er Abenteuergeschichten für die Zeitschrift „Nugget“. Durch einen Münchner Freund, der eine kleine Produktionsfirma besaß, kam Essig zum Fernsehen. Später traf er Sven Hartung, für den er mittlerweile zahlreiche Exposés verfasst hat. Kommt es zum Dreh, übernimmt Essig auch häufig die Aufnahmeleitung. Sein, wie er sagt, Highlight war bisher eine Doku über den Chiemgau-Impakt für „Terra X“.