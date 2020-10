Terminänderung: Lesung mit Sky Dumont wird aufgeteilt

Die Autorenlesung mit dem bekannten Schauspieler Sky du Mont am Freitag, 30. Oktober, in der Bopfinger Stauferhalle wird wegen der aktuellen Corona-Entwicklung aufgeteilt.

Sky du Mont hat sich dazu bereit erklärt, an dem Abend zwei Lesungen zu geben. Dadurch lässt sich die Raumsituation entzerren. Die erste Lesung beginnt um 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr), die zweite Lesung um 20.30 Uhr (Einlass 20 Uhr).

Alle Karteninhaber werden gebeten, sich bis Donnerstag, 29. Oktober, bei der Stadt Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 80111 oder per Mail unter kultur@bopfingen.de zu melden und mitzuteilen, zu welcher Uhrzeit sie an der Lesung teilnehmen möchten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Karten ihre Gültigkeit nicht verlieren.