Tennis-Club ehrt langjährige Mitglieder

Kürzlich konnte der erste Vorsitzende des Tennis-Club Bopfingen, Werner Tschunko, zahlreiche Mitglieder und zu Ehrende im Clubhaus des TC Bopfingen zur Generalversammlung begrüßen.

Werner Tschunko begann die Sitzung mit einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder. Anschließend ließ er die erfolgreiche Saison 2022 Revue passieren. Neben der Verbandsrunde, auf die Sport- und Jugendwart genauer eingingen, wurden die Baumaßnahmen der neuen Treppe, der Tribüne sowie des Weges mit neuer Beleuchtung fertig gestellt. Im Juli waren die Relegationsspiele der Damen 1 und Herren 1 und der Ipf-Cup feierte im August sein 10-jähriges Jubiläum. An den beiden Veranstaltungen waren so viele Zuschauer auf der Tennisanlage wie noch nie und es gab von allen Seiten viel Lob für die Baumaßnahmen sowie für die perfekte Organisation.

Der Tennis-Club Bopfingen erfährt gerade einen Aufwärtstrend und kann glücklicherweise viel mehr Neuaufnahmen als Austritte verzeichnen.

Herzlichen Dank an alle Trainer, unter der Leitung von Christine Leuze, die den Tennis-Kindergarten unterrichten und damit eine wichtige Aufgabe erfüllen, nämlich den Nachwuchs für den Tennisclub Bopfingen zu motivieren.

Sportwart Daniel Tschunko blickte auf eine erfolgreiche Saison 2022 zurück.

Damen 1 und Herren 1 qualifizierten sich in der Bezirksoberliga als souveräne Gruppensieger für das Relegationsspiel auf der Bopfinger Tennisanlage. Die Damen 1 konnten dies gegen Mutlangen auch für sich entscheiden und steigen somit in die Verbandsliga auf, die Herren 1 verloren leider ganz knapp mit 4:5 das Relegationsspiel und bleiben in der Bezirksoberliga. Alle anderen Mannschaften konnten ihre Spielklasse halten, bis auf die Damen 2, die 2021 zwei Klassen aufgestiegen sind und jetzt leider wieder absteigen.

Jugendwart Christoph Leuze konnte leider an der Sitzung nicht persönlich teilnehmen und so übernahm Daniel Tschunko seinen Bericht. Alle Jugendmannschaften waren erfolgreich und konnten die Spielklasse halten.

Das Zeltlager wurde nach zwei Jahren Pause begeistert angenommen, es spielten 25 Kinder im Alter zwischen vier und 18 Jahren mit.

Schatzmeisterin Ute Enzi stellte zunächst zwei kleine Änderungen in der Satzung vor, die einstimmig angenommen wurden. Anschließend legte sie den Jahresbericht aus 2021 vor. Der Jahresbericht war wieder in einwandfreiem, vollständigem und sehr geordnetem Zustand und wies eine gesunde Finanzsituation aus.

Als letzten Punkt konnte der TC Bopfingen seine langjährigen Mitglieder ehren. Leider konnten nicht alle, aus teils gesundheitlichen Gründen, die Ehrung persönlich entgegennehmen. Zu den allen anwesenden Jubilaren hatte Vorstand Werner Tschunko ein paar persönliche Worte und überreichte Urkunden, Blumen und Geschenke.